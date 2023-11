El Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) ha afirmado que la provisión de medicamentos en Argentina es normal y que no hay faltantes de remedios. Sin embargo, han aclarado que el conflicto que mantienen es con las empresas de medicina prepaga, debido a las condiciones contractuales que estas exigen a las farmacias. El Ceprofar ha asegurado que la provisión de medicamentos se realiza a través de droguerías y laboratorios, manteniendo las condiciones de pago habituales. Además, han destacado que la situación de conflicto se centra en la atención a las prepagas y no en la mayoría de las obras sociales.

En Argentina, alrededor del 5% de la población, que equivale a más de dos millones de personas, recibe sus medicamentos a través de la medicina prepaga, mientras que el 63% (28 millones de personas) recibe la atención a través de las obras sociales. El Ceprofar ha aclarado que no hay problemas en la atención al PAMI, ya que este organismo está abonando las prestaciones en tiempo y forma a las farmacias, según lo convenido. En cuanto al conflicto entre prepagas y farmacias, el Ceprofar ha explicado que las empresas de medicina prepaga tienen convenios particulares con las farmacias, los cuales se realizan en forma directa entre las partes, sin intervención de entidades farmacéuticas ni del Estado. Estos convenios no son accesibles para todas las farmacias, sino solo para aquellas que las prepagas aceptan como prestadoras. Además, se ha señalado que las prepagas exigen a las farmacias prestadoras condiciones de difícil cumplimiento, incluyendo un aporte en forma de "bonificación" que puede llegar al 25%, mientras que la rentabilidad total bruta del sector farmacia ronda el 31%-32%.

El problema se agrava porque las prepagas pagan las prestaciones a las farmacias en un plazo promedio de 60 días, lo cual no se adecúa a los plazos de pago. Por otro lado, el Ceprofar ha mencionado que en lo que va del año 2023, el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga a aumentar las cuotas de cobro a sus afiliados en un 135%, beneficio que no ha sido trasladado a los prestadores (farmacéuticos, médicos, bioquímicos). Esto ha generado un desequilibrio, ya que los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga superan a la inflación y a los aumentos de los medicamentos recetados. En resumen, el Ceprofar ha asegurado que la provisión de medicamentos en Argentina es normal y que no hay faltantes de remedios. Sin embargo, han destacado que existe un conflicto con las empresas de medicina prepaga debido a las condiciones contractuales que estas exigen a las farmacias.