El Ministerio de Salud bonaerense ha publicado recientemente un nuevo boletín epidemiológico que detalla la situación actual del dengue en la provincia de Buenos Aires. Según el informe, se han confirmado 34 casos de dengue en lo que va del año, todos ellos con antecedentes de viaje. El boletín también señala que, desde mediados de agosto hasta la semana del 19 al 25 de noviembre, se han notificado 240 casos con sospecha de dengue en la provincia. De estos, 34 fueron confirmados, 12 son probables, 35 fueron descartados y 159 casos continúan en estudio. Es importante destacar que todos los casos confirmados registraron antecedentes de viaje, principalmente a las provincias de Chaco y Formosa. Además, en comparación con el año 2022, se observa un aumento en los casos notificados y confirmados, con un mayor número de casos en las regiones sanitarias.

En cuanto a la chikungunya, la provincia de Buenos Aires no registra casos confirmados. Desde agosto, se han notificado 26 casos, de los cuales 7 fueron descartados, 6 casos tienen muestras negativas que no descartan el diagnóstico y 13 casos continúan en estudio. El boletín destaca que no se registra evidencia de circulación viral de dengue ni de chikungunya, aunque advierte que los casos de dengue importados representan un posible riesgo de reintroducción del virus, especialmente ante el aumento de las temperaturas y la presencia del vector.

Teresa Varela, directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud bonaerense, subrayó la importancia de eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua en las casas y sus alrededores, ya que el mosquito que transmite el dengue se reproduce en estos lugares. Estos datos epidemiológicos son fundamentales para que la población esté informada y tome las medidas necesarias para prevenir la propagación de estas enfermedades.