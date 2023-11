El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, realizó su acto de cierre de campaña en Córdoba, donde instó a la ciudadanía a "ponerse de pie para la reconstrucción argentina" en el próximo proceso electoral. Durante su discurso, Milei reiteró la importancia del ballotage del domingo, afirmando que es la elección "más importante de los últimos 100 años". En el evento, estuvo acompañado por la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

El líder libertario incentivó a sus seguidores a no dejarse vencer por el miedo, expresando que "sin riesgo no podemos abrazar la gloria". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de no permitir que el miedo paralice, ya que esto favorecería al status quo y a la casta política. En relación a la posibilidad de fraude, Milei aseguró que los fiscales que responden a Patricia Bullrich y al expresidente Mauricio Macri estarán cuidando los votos para garantizar la victoria el domingo. Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, llamó a apoyar "el cambio" representado por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje.

Expresó su decisión de respaldar a Milei, junto a otros dirigentes y ciudadanos, para que sea "el próximo presidente". El acto de cierre de campaña contó con la presencia de diversos actores políticos y ciudadanos, demostrando el apoyo y la expectativa generada en torno a este proceso electoral.