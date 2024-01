El presidente, Javier Milei, anunció en una entrevista radial que tiene planeado mudarse a la Quinta Presidencial de Olivos a partir de este lunes, donde planea pasar la mayoría de su tiempo. Sin embargo, expresó su pesar por no poder llevar a sus cuatro perros con él debido al tamaño de los mastines y a la construcción de la casa en la que se instalará.

Milei explicó: "No se pueden mudar mis hijitos (como llama a sus perros) porque los mastines son muy grandes. Milton mide dos metros en dos patas y pesa 100 kilos, y la casa donde estarán no es una construcción muy fuerte". Además, el presidente mencionó que está esperando materiales importados para realizar las reformas necesarias para acomodar a sus perros, y subrayó que no busca ningún privilegio al respecto.

Los perros de Milei pertenecen a la raza mastín inglés o mastiff, una de las razas más antiguas conocidas, que se cree que fueron utilizados como gladiadores en la época del Imperio Romano. Los nombres de los "hijos de cuatro patas" del presidente están inspirados en economistas reconocidos, como Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.

Sobre su estancia en Olivos, Milei reafirmó que no utilizará el helicóptero presidencial y que trabajará principalmente desde allí, aunque asistirá a la Casa Rosada los martes y jueves para las reuniones de Gabinete.

Desde octubre, el presidente Milei ha estado viviendo en el Hotel Libertador en el barrio porteño de Recoleta. Esta elección ha generado críticas debido a la falta de un libro de visitas oficial como el que se encuentra en Olivos, y se ha cuestionado el costo de su estadía y la fuente de financiamiento para pagarla.