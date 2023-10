El gobernador Axel Kicillof le respondió hoy al candidato presidencial de La Libertad Avanza que en Unión por la Patria “estamos vivitos y coleando y vamos a ganar” el ballotage del 19 de noviembre, luego de que el líder libertario asegurase que le van a “poner la tapa al ataúd del kirchnerismo” en esos mismos comicios.

El gobernador formuló es declaración en una conferencia de prensa este mediodía en gobernación, luego de obtener ayer su reelección con el 44,88%, casi un 20% por sobre el segundo, el candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti.

“La estrategia para el ballotage la vamos a hablar con el candidato”, dijo Kicillof en referencia a Sergio Massa, representante de Unión por la Patria en la segunda vuelta del 18 de noviembre contra Milei. Pero aseguró que “sí puedo decir que vamos a ir a contarle a los bonaerenses qué les espera si gana Milei”.

El Gobernador reelecto, que estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Verónica Magario, alertó que “cuando se habla de vaucher de lo que se habla es de cobrar” por la educación y definió a la dolarización como “un verso espantoso que va lo tuvimos y se llamó convertibilidad”. “Fue especialmente mala para el campo”, argumentó.

Kicillof lamentó que haya “expresiones de odio” en la campaña y enfatizó que va a hacer “una recorrida más” por toda la provincia “explicando” las consecuencias de las propuestas de Milei ya que a su juicio el modo en que son presentadas constituyen un “fraude electoral” contra la población.

El gobernador insistió en la idea de que la provincia necesita que en noviembre se produzca un triunfo de Massa porque “la provincia no se va a salvar sola” porque se trata de una “Provincia productiva” que necesita un gobierno nacional “que genere condiciones” para que pueda crecer y funcionar.

Kicillof hizo también un llamado a la oposición para avanzar con la discusión de leyes que están trabadas en la Legislatura, como la de reforma de la caja de jubilaciones del Banco Provincia y uno paquete que presentó el ministerio de Salud. Magario, por su parte, reclamó tratar el nombramiento de jueces.

De acuerdo a las elecciones de ayer, UP va a ser primera minoría en el Senado y estará en paridad en la de Diputados.

El gobernador se mostró muy conforme con el resultado electoral, al punto de que calificó de “elección histórica” lo ocurrido y lo explicó por una “escucha más profunda, una reflexión más profunda” de lo que estuvo en juego.

En ese plano, rescató “las 14 intendencias que recuperamos”, es decir aquellas en las que ganó un candidato de UP sobre uno de JxC, la mayoría de las cuales son del interior bonaerense, entre otras Bahía Blanca, Azul, Olavarría, Rivadavia, Brandsen, Laprida, Chacabuco o Pergamino.

Kicillof recibió esta tarde un llamado de Grindetti para felicitarlo luego de que ayer el candidato de Juntos por el Cambio publicara en el mismo sentido un mensaje en redes sociales, pero todavía no recibió un llamado de Carolina Píparo, la candidata de La Libertad Avanza, que quedó tercera con el 24,59% de los votos.

Cuando le tocó explicar los motivos de su triunfo, Kicillof le puso contenido a esa “conversación más profunda”: se trata de “el valor del Estado, porque plantean “que cada uno se tiene que arreglar para pagarse sus necesidades, cuando se cree que a todo lo que podemos aspirar es lo que podemos pagar eso está reñido con nuestra cosmovisión general”.

Ese discurso que atribuyó a Milei “al principio era una novedad” pero “se empezó a discutir más profundo”, dijo el Gobernador. “La dignidad no es un negocio, la sociedad de no es un mercado. Está ahora todo ese discurso de la meritocracia; parece que si un nene o una nena no tiene plata para empezar la escuela es culpa de ella. Vemos algo mu inhumano en eso, muy desalmado”.

“Donde hay una necesidad nace un derecho”, reafirmó Kicillof, y desafió que “si tenemos que discutir de nuevo cuestiones que parecían ya saldadas lo vamos a hacer”. En ese plano, acusó de “ignorancia” a la oposición: “se dice que los hijos de los obreros no van a la universidad pública y es mentira, porque el 80% de los alumnos de las nuevas universidades del Conurbano son primera generación universitaria”.

“Educación pública, salud pública, universidad pública y gratuita” reafirmó Kicillof como las bases del programa de Unión por la Patria. Además, abogó por construir “un país federal”, en respuesta a la propuesta de Milei de terminar con la coparticipación. “A la provincia le convendría porque tendría más recursos, pero no creemos en eso, creemos que todos tienen que tener lo que necesitan”, dijo, al tiempo que señaló que trabajará para mejorar los recursos bonaernses.

“Estamos orgullosos de haber podido aportar” al triunfo de Massa, “en las PASO salimos terceros, ayer salimos primero y ahora vamos a ganar el ballotage, necesitamos que Sergio Massa gane el ballotage”, arengó Kicillof. (DIB)