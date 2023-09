Desde este lunes y durante dos días, la agenda del presidente Alberto Fernández se desarrollará en la ciudad estadounidense de Nueva York, lugar donde brindará su cuarto discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), mantendrá encuentros bilaterales y reuniones con personalidades de la sociedad civil, política y empresaria. En el marco de la 78º Semana de Alto Debate de la Asamblea General de la ONU, Fernández iniciará sus actividades por la mañana en un desayuno de trabajo con la presidenta y CEO del Council of the Americas,Susan Segal. Por la tarde, desde las 15 (hora local), el jefe de Estado será parte del debate "Agentes del Cambio: La aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y los datos para una acción transformadora", que se desarrolla en el marco de la Cumbre de los ODS que convocó el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, con quien además, a partir de las 19, mantendrá una reunión bilateral. El lunes se cerrará con una comida de trabajo entre los mandatarios de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y de la Unión Africana. El martes, Fernández podría hacerse presente en la Apertura del Debate General de la Asamblea General que se desarrollará desde la mañana en la sede de la ONU, el mismo lugar al que volverá a las 16 para dar su discurso.Previamente, a las 15, participará del evento de Alto Nivel "Towards a Fair Internacional Financial Architecture", uno de los tópicos que con mayor énfasis ha planteado el presidente durante sus apariciones en foros internacionales.Finalmente, desde las 19, Fernández está invitado a una cena que brindará el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, en ocasión de la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas.