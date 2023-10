El expresidente Mauricio Macri expresó su respaldo al candidato libertario Javier Milei, afirmando que es "el único camino que tiene Argentina hoy" y que los argentinos han decidido que Milei es la opción para liderar el cambio. Macri hizo estas declaraciones en relación al balotaje presidencial que se llevará a cabo el 19 de noviembre. Sin embargo, Macri también quiso dejar claro que su apoyo a Milei no significa la destrucción de Juntos por el Cambio, al menos no la versión que él fundó. En una entrevista con radio Mitre, Macri afirmó que los argentinos han optado por Milei como líder del cambio y que es importante tener la humildad de reconocerlo. Al ser consultado sobre si su respaldo a Milei afecta a Juntos por el Cambio, Macri aseguró que no, al menos no la versión que él fundó. Según sus palabras, Juntos por el Cambio sigue existiendo, con sus problemas y conflictos internos, pero con la misión de cuidar la República. Macri respaldó la decisión de Patricia Bullrich de expresar su apoyo a Milei y afirmó que no la obligó a tomar esa posición. Recordó que Bullrich fue candidata presidencial en su espacio y ganó una interna frente a otros dirigentes importantes.

Sin mencionar nombres, Macri se refirió a otros dirigentes de su espacio político que han expresado su rechazo al acercamiento con el candidato libertario, cuestionando cómo pueden faltarle el respeto a Bullrich, quien ha mostrado su liderazgo y ha comunicado sus ideas a quienes la han votado. Macri también criticó a dirigentes radicales como Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, quienes le pidieron a Bullrich que cambiara su discurso. Según Macri, estos dirigentes se sienten más cómodos con Sergio Massa que con Milei y con la línea del PRO.

En resumen, Macri expresó su apoyo a Javier Milei como el camino para el cambio en Argentina, pero también dejó claro que esto no implica la destrucción de Juntos por el Cambio. Afirmó que la decisión de respaldar a Milei fue tomada libremente por Bullrich y criticó a dirigentes radicales que se sienten más cómodos con otras opciones políticas.