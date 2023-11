Masiva manifestación en Argentina: Miles de ciudadanos marchan contra el gobierno en defensa de la República y la Democracia

Cientos de personas se reunieron en la tarde del domingo en el Obelisco y la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, para manifestarse en contra del candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa. Los manifestantes portaban banderas argentinas, pancartas con consignas que hacían referencia a Javier Milei y hacían sonar cacerolas en señal de protesta.

Esta manifestación, titulada "Marcha nacional por la República y la democracia," tuvo lugar a dos semanas del balotaje presidencial. Los participantes se concentraron principalmente en la Plaza de la República desde las 17 horas. En redes sociales, se difundieron lemas como #FueraMassa y #5TodosALaCalle para movilizar a más personas.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a los manifestantes moviéndose a pie por Diagonal Norte con los colores de la bandera argentina a sus espaldas. Algunos participantes también apoyaron la manifestación tocando bocina desde sus vehículos.

Los carteles sostenidos por la multitud expresaban frases como "Massa fraude," "No jodan con mi voto," "No al fraude. El pueblo grita libertad," y "No votes en blanco." Los manifestantes también entonaron cánticos en apoyo al candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) y en contra de "la casta," un término utilizado por Javier Milei para referirse a la clase política.

Según la Policía, alrededor de mil quinientas personas se sumaron a la manifestación en Buenos Aires. La convocatoria de este domingo fue más numerosa que la realizada la semana anterior en el Obelisco, reuniendo a entre 5,000 y 6,000 asistentes.

En medio de la Plaza de Mayo, mientras cientos de personas cantaban "Massa, vos sos la dictadura," se destacaron diversas expresiones de apoyo a Javier Milei y su enfoque político.

La manifestación también contó con la presencia de militantes de Juntos por el Cambio, un frente político que recientemente estrechó lazos con La Libertad Avanza, el partido de Milei.

Los manifestantes expresaron su deseo de que el gobierno actual termine de manera democrática y transparente, destacando la importancia de las elecciones. Algunos manifestantes también expresaron preocupaciones sobre la transparencia de los comicios y manifestaron su apoyo a la unión entre Mauricio Macri y Javier Milei.

La protesta culminó alrededor de las 19 horas con los manifestantes coreando consignas a favor de la libertad y la democracia.

La manifestación refleja las tensiones políticas en Argentina en el período previo al balotaje y las diferencias entre los partidos políticos y candidatos. Javier Milei, conocido por su enfoque liberal y su crítica a las políticas económicas del gobierno, ha generado seguidores apasionados que buscan un cambio en la dirección del país.