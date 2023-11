Massa visitará Córdoba y Santa Fe con un mensaje anti grieta: "Se viene una nueva etapa"

Política

Cristina Kirchner regresa a Buenos Aires y desafía a Massa: "Si no resolvemos esto para las elecciones, se tiene que bajar" La ex presidente argentina, Cristina Kirchner, rompe su aislamiento y vuelve a la escena política con un mensaje claro a Sergio Massa, cuestionando su gestión y planteando la posibilidad de un "plan B" si la situación no mejora antes de las elecciones.