El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, junto con la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, presentaron la actualización del diccionario de la lengua española. Muñoz Machado explicó que el proceso de incorporación de nuevas palabras es largo y meticuloso, llevando alrededor de dos años. Destacó que no se trata de decisiones arbitrarias, sino de un proceso cuidadoso y reflexivo. Entre las nuevas palabras incorporadas se encuentran "chundachunda", definida como música fuerte y machacona; "VAR", en referencia al videoarbitraje con siglas en inglés que se refieren al “árbitro asistente por vídeo”; "machirulo", que describe a una persona, especialmente un hombre, que exhibe actitudes machistas; "perreo", definida como un baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con movimientos eróticos de caderas; y "no binario", referido a toda persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer.

También se ha realizado un ajuste en los términos "patriarcado" y "matriarcado" para lograr definiciones paralelas, reconociendo que en el uso actual se refieren tanto a la mujer como al hombre. Además de las palabras mencionadas, se han incluido extranjerismos como "parkour", referido a la “actividad al aire libre para ir salvando obstáculos”, y "balconing", como la práctica que consiste en saltar a la piscina de un hotel desde el balcón. Durante la presentación, se destacaron otras palabras como "alien", "oscarizar", "supervillano", además de la inclusión de formas compuestas como "masa madre" y "pobreza energética".

En el ámbito tecnológico, se han incluido palabras como "big data", "cookie" y "banner", así como la muy reclamada palabra "sinhogarismo". Como parte de la actualización, se han identificado sinónimos, afines, antónimos y opuestos para numerosas voces del diccionario. En total, 42.882 artículos del diccionario contienen sinónimos o afines, y 9.790 contienen antónimos u opuestos, sumando un total de 260.188 sinónimos y 20.091 antónimos.