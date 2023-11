En el marco del décimo aniversario de su pontificado, el Papa Francisco podría realizar una esperada visita a su país natal en 2024. Aunque las especulaciones se intensificaron, el Sumo Pontífice aclaró que su decisión no estará condicionada por resultados electorales ni afiliaciones políticas. Desde su elección en 2013, Jorge Mario Bergoglio nunca ha visitado Argentina y en la última década el plan de volver se convirtió en un tema recurrente.

Para explicarlo, muchos en el Vaticano argumentan que el Papa quería evitar dar la impresión de "privilegiar" a su país poniéndolo a la cabeza de la lista de viajes cuando se había marcado como objetivo dar prioridad a las "periferias del mundo". Sin embargo, el creciente rumor sobre su visita en 2024 generó tensiones, especialmente después de las críticas lanzadas por el candidato presidencial Javier Milei, que luego reconoció como impropias y se disculpó. En varias ocasiones, Sergio Massa, el otro contendiente en el balotaje, expresó su deseo de que el Papa visite Argentina en 2024. "Nos encantaría tenerlo en la Argentina", dijo en el último debate presidencial. Paradójico: el santo padre nunca recibió al tigrense en el Vaticano. No obstante, la controversia cobró fuerza después de que el diario católico francés La Croix hiciera referencia a una fuente vaticana, insinuando que la visita solo se materializaría en caso de que el Ministro de Economía actual resultara elegido. Ante estas especulaciones, el Papa Francisco expresó su disgusto y desmintió cualquier vínculo entre su visita y el proceso electoral argentino. "Mi visita a Argentina no depende del triunfo de ningún partido o derrota", afirmó y destacó que su agenda no se verá condicionada por motivos partidarios. En un intercambio con allegados, el Sumo Pontífice también habló sobre quienes desde Argentina fomentan la visita sin su autorización: “Me siento muy incómodo con los curas que pasean por los medios hablando en mi nombre”. El último paso formal que hubo hacia un posible viaje del Bergoglio fue la invitación que le envió la Conferencia Episcopal Argentina luego de la 123° Asamblea Plenaria. La carta fue firmada por su presidente, Monseñor Oscar Ojea, a la que adhirieron todos los obispos.

Francisco no descartó la posibilidad de visitar Argentina pero le disgusta que se lo asocie al triunfo o derrota de alguno de los candidatos a la Presidencia. De hecho, el 28 de noviembre viajará a Roma el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien además trabaja en el Dicasterio para los Obispos en el Vaticano, una suerte de consejero del Papa. En los últimos meses, Francisco también ha declarado en varias ocasiones a periodistas argentinos que le gustaría visitar su país. El papa, que cumplirá 87 años en diciembre, nunca ocultó que quiere ver por última vez a su país y, en particular, a su hermana, María Elena, con la que mantiene un estrecho vínculo. En Roma ya circulan elementos de un programa para un viaje en el primer semestre de 2024: Francisco podría visitar Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, donde podría canonizar a María Antonia de Paz y Figueroa, figura de la espiritualidad ignaciana del siglo XVIII y primera santa del país.