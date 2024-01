El gobierno de Javier Milei ha tenido que postergar el tratamiento del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" debido a la falta de votos necesarios para avanzar en puntos cruciales como el aumento de retenciones y el esquema de aumento para los jubilados.

Aunque La Libertad Avanza logró obtener un dictamen de mayoría con 55 votos a favor, 34 de esos votos respaldaron el proyecto con disidencias. Con el transcurso del tiempo, quedó claro que dentro de ese grupo se encontraban miembros de partidos como la UCR y Hacemos Coalición Federal, quienes no estaban dispuestos a respaldar en el recinto cuestiones como el aumento de las retenciones y los cambios en la movilidad jubilatoria.

Esta negativa fue influenciada por varios factores, incluida la voluntad de los gobernadores, en particular los de Juntos por el Cambio, de no respaldar aumentos de impuestos que puedan generar tensiones internas en sus provincias. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a amenazarlos con un ajuste aún más drástico si no se alineaban con la voluntad del Ejecutivo. Como resultado, la sesión fue cancelada y ahora no se sabe cuándo se llevará a cabo la votación.

El cruce de declaraciones entre Caputo y Miguel Pichetto, presidente de Hacemos Cambio Federal, reflejó la tensión en medio de la falta de certeza sobre el apoyo en el recinto a los puntos que habían quedado abiertos para el Ejecutivo en el dictamen. En la aprobación del texto, ya había quedado en evidencia la debilidad del oficialismo, ya que solo los 19 miembros de La Libertad Avanza, más José Luis Espert (Avanza Libertad) y Paula Omodeo (Creo), firmaron el dictamen de mayoría sin objeciones.

Mientras tanto, en otros bloques de la oposición dialoguista, el apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo fue parcial y dividió las posiciones intrapartidarias. Todas las disidencias se centraron en dos puntos cruciales del proyecto que podrían comprometer la meta de déficit cero: el aumento de los derechos de exportación para productos agrícolas y la modificación de la fórmula jubilatoria.

El bloque de UxP también se vio afectado, ya que tres diputados alineados con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo abandonaron el espacio y crearon el bloque "Independencia" después de votar a favor de la mayoría. Esto amplió la brecha que se había abierto con la salida de tres legisladores del gobernador salteño Gustavo Saenz. Sin embargo, la oposición peronista y la izquierda, sumadas, alcanzaron 45 votos en contra.