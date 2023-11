Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizaron un intenso debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este enfrentamiento tuvo lugar exactamente una semana antes de la segunda vuelta electoral, en la cual los candidatos nacionales buscaron posicionarse de la mejor manera de cara al turno final en las urnas, que definirá quién de los dos será el próximo presidente de los argentinos. Durante el debate, se pudieron escuchar propuestas, discusiones y chicanas.

En el primer tramo del debate, Massa tomó el control del ritmo al forzar a Milei a contestar "por sí o por no" a los principales postulados de su plataforma electoral. El evento fue un escenario importante para que los ciudadanos pudieran conocer más a fondo las propuestas y posturas de los candidatos, en un momento crucial para el futuro del país.El economista libertario ha reiterado su intención de dolarizar la economía argentina y ha manifestado su propósito de clausurar el Banco Central.

Asimismo, ha aclarado que, por el momento, no tiene intenciones de modificar las tarifas. Durante el intercambio de opiniones sobre cuestiones económicas, surgió un primer desencuentro cuando Milei acusó al ministro de Economía de "mentir", a lo que éste respondió tildándolo de "agresivo".

En un tono más enérgico, el diputado nacional expresó: "No te agredí, no mientas. Simplemente expreso con pasión la indignación que genera tu gobierno. Si un mentiroso acusa a alguien de ser mentiroso, el acusado es quien dice la verdad. Si fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo".

Por su parte, Massa cuestionó: "Estamos ante alguien que o mintió durante toda la campaña o está mintiendo esta noche".Al debatir sobre las Relaciones de Argentina con el mundo, el candidato Massa continuó desempeñando su rol de interrogador al dirigirse al representante del partido libertario, cuestionándolo sobre su postura en relación al Papa Francisco, las Malvinas, Brasil y China. El ministro de Economía sostuvo que el representante del partido libertario había calificado a Francisco como "representante del maligno" en la tierra, y le preguntó si tenía intenciones de pedir perdón, reiterando así un cuestionamiento previo.

En respuesta, el representante del partido libertario expresó: "Lo que diga un integrante o un seguidor no necesariamente representa la posición de La Libertad Avanza", y añadió: "No tengo inconvenientes en pedir disculpas cuando uno se equivoca". Posteriormente, el líder del Frente Renovador también cuestionó al representante del partido libertario por haber elogiado a la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, a quien calificó como "enemiga" de Argentina.

En el marco de un debate político en Argentina, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, expresó su opinión sobre el candidato oficialista y economista José Luis Espert, desafiándolo a realizarse un psicotécnico. Este intercambio de opiniones acaloradas se produjo en el contexto de un debate que abordó temas relacionados con la capacidad y el equilibrio mental que debe tener un Presidente.

Durante este encuentro, Massa reveló un dato hasta entonces desconocido sobre Espert, señalando que este último había trabajado en el Banco Central, atribuyendo sus intenciones de "destruir" dicha entidad a esta experiencia laboral. Por su parte, Espert admitió haber trabajado como pasante en el Banco Central, a lo que Massa le reclamó que explicara las razones de su partida. El debate también contó con la presencia del ex jefe del Ejército Martín Balza, quien fue invitado por Massa.

El debate entre los candidatos tomó un nuevo esquema, adaptado a la dinámica de dos candidatos, lo que permitió intercambios más profundos sobre los temas abordados. Durante la pausa, Massa dejó de lado las preguntas "por sí o por no", y el libertario logró igualar el protagonismo de la discusión, pudiendo atacar con datos duros, especialmente en cuanto a trabajo y educación. Ambos candidatos invitaron a sus dirigentes más allegados para que los acompañaran en la UBA.

En el caso de Massa, se enviaron invitaciones sorpresa a personalidades como el ex diputado Francisco De Narváez, Carlos Maslatón y el ex jefe del Ejército Martín Balza.Estuvieron presentes destacadas figuras políticas y personalidades relevantes. Entre los presentes se encontraban los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; la diputada Natalia de la Sota; el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; la diputada Graciela Camaño; y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau. También asistieron el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi; el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez; la titular del Partido Socialista, Mónica Fein; la diputada Paula Penacca; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el embajador en España, Ricardo Alfonsín; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el diputado Leopoldo Moreau, entre otros invitados.

En este encuentro, el ministro de Economía estuvo acompañado por su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini. Por otro lado, la humorista Fátima Florez, pareja de Milei, no estuvo presente. También se hicieron presentes la candidata a vicepresidenta, Victoria Virralluel; las diputadas electas Lilia Lemoine y Marcela Pagano; el legislador porteño Ramiro Marra; el diputado electo Bertie Benegas Lynch; los padres de Milei, y su hermana y jefa de campaña, Karina Milei. Además, asistieron Guillermo Francos, la diputada nacional Carolina Píparo; la electa Diana Mondino; el riojano Martín Menem; Santiago Caputo; Guillermo Ferraro, Carlos Kikuchi, y Sandra Pettovello, entre otros invitados que dieron realce al evento.