El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) llevará a cabo una reunión este miércoles para discutir la estrategia del partido de cara al balotaje del 19 de noviembre. Esta reunión se produce después de que Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), quedara en tercer lugar y fuera de la contienda.

Fuentes partidarias informaron que el encuentro se llevará a cabo a las 14 horas y se debatirá sobre la situación nacional luego de que Sergio Massa se posicionara como el candidato presidencial más votado en los comicios nacionales, obteniendo el 36,68% de los votos y relegando a Javier Milei al segundo lugar con el 29,99%.

La reunión de la UCR tendrá lugar en el Comité Nacional, ubicado en la calle Alsina 1786. Por su parte, los principales referentes del PRO también mantendrán un encuentro por la mañana para debatir internamente si brindarán apoyo o no a la candidatura de Milei en el balotaje.

Anticipo de posiciones

Previo a la definición institucional del partido, varios dirigentes han expresado públicamente sus posturas. María Luisa Storani, vicepresidenta de la UCR, anticipó que planteará que el radicalismo apoye a Massa. En declaraciones a radio Splendid, Storani afirmó que es muy probable que apoyen a Massa en el balotaje, ya que considera que Milei representa una propuesta violenta de la ultraderecha, a la cual estarán en contra.

Por su parte, Federico Storani, histórico dirigente radical, aseguró que muchos radicales votarán por Massa, ya que representa la única opción democrática en la segunda vuelta de las elecciones. Storani también señaló que las señales ambiguas de Mauricio Macri debilitaron la candidatura de Bullrich y que su objetivo es conformar un polo de derecha junto a Milei. Aunque tiene diferencias con el gobierno actual, Storani considera que Massa está dentro del sistema democrático.

Dirigentes y militantes del Movimiento Nacional de la Militancia Radical (MNMR-UCR), liderado por Luis 'Changui' Cáceres, afirmaron que jamás podrían votar a Milei y sus propuestas totalitarias y antidemocráticas. Según ellos, las opciones son Massa o la abstención, pero la abstención favorecería a Milei.

El diputado Alejandro Cacace, integrante del bloque UCR Evolución dentro de JxC, adelantó que llegará al balotaje con una definición que aún no tiene, pero sostuvo que no hay que votar en blanco, ya que la salida es por la positiva. Cacace destacó que Massa y Milei no son lo mismo, pero ve difícil que en el Comité Nacional de la UCR haya un posicionamiento a favor de uno de los candidatos, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado cabalmente sobre el ideario progresista y democrático.