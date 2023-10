Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria (UxP), respondió a las acusaciones que Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), hizo en su contra durante el cierre de campaña en el Movistar Arena de Buenos Aires. Santorro rechazó las declaraciones de Milei y lo responsabilizó de cualquier incidente que pueda ocurrirle a él o a su familia en la calle.

Santoro afirmó que no vive en un barrio privado y no cuenta con custodia, por lo que se maneja solo. Aunque reconoció que las personas pueden estar en desacuerdo con sus opiniones o trayectoria, consideró que descalificarlo en un acto de campaña es irresponsable. El candidato de UxP también opinó que Milei está generando un monstruo que no podrá controlar, al permitir que se digan cualquier barbaridad en los medios de comunicación o en la calle. Para Santoro, esto es inaceptable, especialmente en el contexto de violencia y odio que se vive en el país. Santoro calificó a Milei como un narcisista herido que no tolera la frustración y no sabe administrar la discrepancia. Además, hizo un llamado a recuperar la racionalidad y promover más ideas y menos impulsos.

En cuanto a las elecciones, Santoro expresó su deseo de que el balotaje sea entre Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), y Sergio Massa, candidato de UxP. Aunque reconoció las diferencias entre ambos, consideró que son dos fuerzas políticas que respetan las reglas de la democracia. Por último, Santoro agradeció a Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución de la UCR santafesina y gobernador electo, por solidarizarse con él después del incidente con Milei. Pullaro manifestó tener diferencias con Santoro, pero respetar su trayectoria y sus ideas, y criticó la actitud autoritaria de Milei hacia la UCR, partido al que considera defensor de la democracia y las instituciones.