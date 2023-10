El presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, expresó su preocupación por las declaraciones realizadas en el debate presidencial por los candidatos Javier Milei y Patricia Bullrich, calificándolas de "barbaridades" y "reveladoras de ignorancia".

Soratti afirmó que estas declaraciones demuestran un desconocimiento total sobre los sistemas de donación y trasplante, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

En el debate, Bullrich acusó a Milei de proponer la venta ilegal de órganos, señalando que el 10% de esta actividad está relacionada con la trata de personas. Milei negó estas acusaciones, pero mencionó que existen problemas en el sistema de donación y trasplante, generando corrupción.

Soratti aseguró que este tipo de afirmaciones son irresponsables y que no se puede afectar el sistema de donación y trasplante en Argentina, el cual cuenta con sólidas bases jurídicas y un alto nivel de valoración por parte de la sociedad.

Además, destacó que estos sistemas se han desarrollado siguiendo las normativas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las legislaciones de los países.

En relación a la venta ilegal de órganos, Soratti afirmó que esto ocurre en países sin desarrollo legislativo y siempre al margen de las leyes y recomendaciones internacionales.

El Incucai y los organismos jurisdiccionales de ablación e implante emitieron un comunicado desmintiendo las afirmaciones realizadas en el debate y reiterando su preocupación por estos dichos infundados, ya que ponen en duda un sistema que brinda oportunidades a miles de personas que esperan un trasplante.

El presidente del Incucai también aclaró que no todas las personas fallecidas pueden ser donantes, ya que la donación depende de las características de la muerte. En Argentina, el fallecimiento debe producirse en una terapia intensiva hospitalaria y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. Estas muertes representan aproximadamente el 4% de los casos.

En cuanto a las críticas realizadas por Milei sobre el sistema de donación y trasplante, Soratti afirmó que estas declaraciones revelan un desconocimiento básico sobre el funcionamiento de estos sistemas, tanto en Argentina como a nivel mundial.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se sumó a las críticas hacia Milei, calificando sus declaraciones como una irresponsabilidad y una vergüenza. Kreplak señaló que Milei demuestra no saber cómo funciona el sistema y que no está preparado para gobernar. Además, destacó que el 90% de los trasplantes se realizan en hospitales públicos, demostrando que el sector privado no resuelve el problema.