En medio de la conmoción por el crimen de Lautaro, se ha conocido que el joven de 19 años, Ian Noguera, se ha entregado a las autoridades. Noguera fue identificado como el autor de la patada que causó la muerte cerebral de la víctima a la salida de un boliche en La Matanza.

Vale destacar que Noguera es el segundo agresor que se entrega tras el grave episodio ocurrido con Lautaro Alvaredo, el joven de 19 años que fue brutalmente atacado por una patota a la salida de un boliche. Noguera es uno de los cuatro reconocidos por golpear al joven que salía por tercera vez en su vida a bailar.

Qué pasó con Lautaro en La Matanza

El primer joven en entregarse, Román Stella (18 años), brindó más detalles sobre lo sucedido dentro del boliche "Cyrux", según informó la agencia Télam. Según su testimonio, todo comenzó por unos anteojos que le rompieron a Lautaro, y la discusión continuó afuera del establecimiento.

El grupo siguió discutiendo en la vereda y en una plaza cercana, ya que el agredido quería que le pagaran el arreglo de su accesorio. Sin embargo, la situación se tornó violenta y comenzaron a golpearlo brutalmente, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Stella, conocido como "Carita", ha afirmado que no se escapó del lugar, sino que simplemente se fue con sus amigos después de que se calmara la pelea. Además, varios testigos han identificado a Stella por haber golpeado a Alvaredo antes de que recibiera la patada que resultó mortal. Es importante destacar que Stella no tiene antecedentes penales y no ha sido detenido por la policía anteriormente.