El Gobierno nacional ha oficializado la entrega de una suma fija, no remunerativa y no bonificable de 70 mil pesos para el personal de las fuerzas armadas, de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de los decretos 648, 649 y 650 publicados en el Boletín Oficial. Este bono será liquidado con el sueldo de diciembre. El decreto 649 establece que el personal militar en actividad de las fuerzas armadas, el personal en actividad de la policía de establecimientos navales y el personal civil en actividad de inteligencia de las fuerzas armadas recibirán una suma fija no remunerativa y no bonificable de 70.000 pesos, siempre y cuando su retribución bruta aprobada vigente al 30 de septiembre de 2023 no supere la suma de 5,5 salarios mínimos vitales y móviles correspondientes al mes de noviembre de 2023.

Por su parte, el decreto 650 otorga la misma suma fija al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Finalmente, el decreto 648 otorga el mismo monto de 70 mil pesos al personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal.

Estos decretos se fundamentan en la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores para mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla el personal involucrado. Además, se faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público "a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes" para la aplicación de la medida.