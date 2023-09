Quienes no votaron pueden realizar el trámite online para no quedar registrados como infractores Las PASO del domingo pasado registraron un gran porcentaje de ausentismo, por lo que alrededor de 10 millones de personas que figuran en el padrón nacional y no se presentaron a votar deben realizar el trámite obligatorio ante la Justicia Electoral, que da la chance de hacerlo en forma online.