Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la fórmula encabezada por Javier Milei, expresó su satisfacción luego del debate contra su contrincante, Agustín Rossi. Durante el debate, Villarruel adoptó una postura ofensiva y atacó constantemente a Rossi con chicanas, mientras que este último buscó mantener un tono más bajo y evitar confrontaciones directas. Al finalizar el debate, Villarruel comentó con ironía que Rossi parecía "embalsamado". La candidata libertaria consideró que, en comparación con el debate anterior, Rossi estuvo más tranquilo.

Villarruel señaló: "Hoy estaba embalsamado. Literalmente estaba irreconocible, evidentemente lo coachearon o le tiraron un dardo tranquilizante para que no se exaltara". En el inicio del primer tema del debate, Economía y Trabajo, Villarruel criticó a Rossi y afirmó que todo lo que él y Massa proponen es mentira. Además, mencionó que durante los últimos cuatro años, con Massa como ministro de Economía, ha habido un aumento de 100 mil nuevos pobres mensuales. Villarruel también acusó a Rossi de mentir repetidamente durante el debate. "Dejá de mentir. Veo que estudiaste muchos temas, pero son cifras vacías porque después la realidad nos pega una piña", expresó. En otro momento del debate, Villarruel interrumpió a Rossi cuando hablaba sobre relaciones internacionales y le reprochó su postura alineada con Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Rossi protestó y ella respondió: "Bueno, es un debate, Rossi. Si viniste a un monólogo, lo siento".

Villarruel manifestó su indignación por el nivel de pobreza en el país y mencionó que hay un 40% de pobres y un 20% de personas en la indigencia. "Estoy indignada con el nivel de pobreza que hay en este país, tenemos 40% de pobres, 20% en la indigencia, gente que hoy no va a comer. ¿Cómo no voy a estar indignada? Sangre de pato tenés si no te indignás", afirmó.

En resumen, Victoria Villarruel se mostró satisfecha con su desempeño en el debate vicepresidencial contra Agustín Rossi y utilizó chicanas para atacar a su contrincante. Además, criticó las propuestas de Rossi y expresó su indignación por la situación de pobreza en el país.