Un camión que transportaba cerdos volcó el pasado domingo en Jesús María, Córdoba. El siniestro no solo generó un caos vehicular, sino también en el barrio, ya que los vecinos saquearon el cargamento.

El incidente tuvo lugar en la rotonda de la ruta 9 y Av. Malvinas Argentinas. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los residentes de la zona se llevaron animales vivos.

El conductor del camión manifestó su consternación al expresar: “A la gente no le importa nada. Yo podría haber estado tirado, muerto, y me hubieran pasado por encima para agarrar a los animales”.

Además, el conductor señaló que los vecinos no solo se llevaron animales vivos, sino también muertos. “Tenían desesperación por saquear algo que no les pertenecía", agregó. Tras el percance, la Policía intervino para evitar que continuara el saqueo. El comisario Jesús Maldonado describió la situación como crítica. Además, informó que el propietario de la carga autorizó formalmente a que se llevaran algunos animales, ya que la carne no era apta para el consumo. "Hablamos con el dueño de la carga y estuvo muy predispuesto a colaborar.

Era carne que no se podía consumir. El propietario autorizó formalmente a que se lleven algunos animales", explicó a Cadena 3. "Tratamos siempre de evitar el mal mayor, esa fue la prioridad. Pero la gente se cree que es dueña de algo que no es suyo. Tenemos que hacerlos entrar en razón y evitar un mal mayor", sostuvo el comisario.