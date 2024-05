La actual Miss Universo Paraguay 2024, Naomi Méndez, aseguró que no dijo que el tereré era argentino, aclarando que todo fue una confusión de la organización argentina durante un evento. “Mi familia es paraguaya y yo tomo tereré. Estaba en la pirámide de Egipto y llevaba tereré, era una actividad de deporte, y estaba tomando. Luego, los de la organización pusieron una foto mía tomando tereré y escribieron que era la Miss Argentina tomando una bebida tradicional. Después, todo el mundo dijo que yo había dicho eso, pero nada que ver. No lo dije, pero nadie sabía de mi familia paraguaya”, explicó en la 730 AM.

Naomi enfatizó su vínculo con Paraguay y su conocimiento sobre la bebida tradicional. "Yo estaba en Egipto, disfrutando de una actividad deportiva con mi tereré, y alguien de la organización publicó una foto con una descripción incorrecta. Mi intención nunca fue atribuir el tereré a otro país", aclaró.

Además, Naomi mencionó que no regresó recientemente a Paraguay, sino que ya lleva tiempo en el país. “No es que vine ayer”, agregó, desmintiendo cualquier rumor sobre su reciente llegada.

La aclaración de Naomi busca disipar cualquier malentendido y reafirmar su identidad y orgullo paraguayo, especialmente en relación con una tradición tan importante como el tereré.