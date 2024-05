En una reveladora entrevista que será emitida este 19 de mayo en el programa "60 Minutes" de la cadena estadounidense CBS, el Papa Francisco ha reafirmado su postura respecto a las uniones homosexuales, declarando que bendecirlas va en contra del derecho natural. Esta declaración se alinea con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, que no considera las uniones del mismo sexo como sacramentales.

Durante el adelanto de la entrevista, el Papa hizo una distinción clara: “Yo lo que permití no fue bendecir la unión. No, eso no se puede porque no es un sacramento eso. No puedo, el Señor lo hizo así, pero sí [se puede] bendecir a la persona”. Con estas palabras, Francisco subraya que, si bien las personas homosexuales pueden recibir bendiciones como cualquier otro fiel, la institución de la unión homosexual no puede ser objeto de la misma.

Esta postura no representa un cambio en la doctrina católica, sino una continuidad en el mensaje que el Papa ha transmitido durante su pontificado, buscando un equilibrio entre la compasión y la adherencia a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Este pronunciamiento espera clarificar controversias anteriores sobre el tema y enfocar la atención en la dignidad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, mientras se adhiere a los principios doctrinales de la Iglesia.

La comunidad internacional y los fieles de la Iglesia Católica estarán atentos a la transmisión completa de la entrevista para entender mejor el contexto y las implicaciones de las palabras del Papa Francisco sobre un tema que sigue siendo altamente sensible y debatido dentro y fuera de la Iglesia.