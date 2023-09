A 50 días de las elecciones, empieza formalmente la campaña

Alberto Fernandez le pidió a los empresarios "que no se quejen" El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles que las medidas adoptadas en los últimos días no son un "plan platita", sino el "plan justicia"; pidió a los empresarios que "no se quejen" por el pago de la suma fija para trabajadores y dijo que le llama "la atención que Catamarca y La Rioja puedan" pagarla "y la ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso".