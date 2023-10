Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, anunció que no asistirá a votar en el balotaje del 19 de noviembre.

Según declaraciones realizadas al portal Infobae durante una intervención artística en la plaza José de San Martín en el barrio porteño de Retiro, Carrió afirmó que se encuentra moralmente agotada de la sociedad y rechazó respaldar al candidato Javier Milei, argumentando que no está dispuesta a apoyar la "locura". Carrió expresó: "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad. Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios".

Además, dio su opinión sobre los dos candidatos que participarán en el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, señalando que la Coalición Cívica denunció todos los negociados, por lo que no se le puede atribuir un apoyo a Massa.

Respecto a Milei, mencionó que no está dispuesta a apoyar la "locura" debido a sus conocimientos sobre los orígenes del totalitarismo, según el libro de Hannah Arendt.

Durante el mismo acto, un hombre se acercó a Carrió para cuestionar la neutralidad que la Coalición Cívica manifestó de cara al balotaje.

La respuesta de Carrió fue contundente: "El año que viene me vas a venir a pedir perdón". La Coalición Cívica fue el primer partido que integra Juntos por el Cambio en anunciar su neutralidad respecto a la segunda vuelta electoral. El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, confirmó que no apoyarán ni a Massa ni a Milei y anunció que impugnarán el voto en las elecciones.

Ferraro expresó su descontento porque considera que su estrategia no fue escuchada dentro de Juntos por el Cambio.

En un comunicado de prensa, Ferraro afirmó que la Coalición Cívica tampoco está dispuesta a respaldar propuestas que consideran incompetentes, como la venta de órganos, la libre portación de armas y la falta de respeto a los derechos humanos más básicos.

Lamentó que su estrategia no haya sido tenida en cuenta y aseguró que harán todo lo posible para preservar la unidad de Juntos por el Cambio basada en principios y valores, así como en un contrato de amistad política que implique generosidad y grandeza.