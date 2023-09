La Concejal de Juntos criticó a Unión por la Patria por no apoyar un pedido de informes sobre el presupuesto del SAE. Los candidatos de UxP no gestionan la comida de los chicos de nuestra ciudad», expresó. Durante la sesión del HCD, la concejal Maite Salerno mencionó la negativa del bloque Unión por la Patria a acompañar un pedido de informes sobre el presupuesto asignado al Servicio Alimentario Escolar (SAE) 2023. Salerno destacó que los Consejeros Escolares hacen grandes esfuerzos para garantizar una alimentación igualitaria a los más vulnerables, pero se enfrentan a dificultades debido a la falta de recursos. Además, señaló que el menú aprobado por la Provincia no cumple con los estándares nutricionales y que los comedores solo pueden ofrecer lo que tienen disponible. La concejal también cuestionó a los candidatos locales de Unión por la Patria, quienes, según ella, solo se preocupan por la gestión de la comida de los chicos si ganan las elecciones, mientras que los niños tienen hambre ahora.