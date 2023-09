La Cámara de Diputados aprobó este martes y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a los 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM) mensuales.La iniciativa fue sancionada por 135 votos que fueron aportados por los bloques Frente de Todos, la izquierda, los libertarios, federales, Provincias Unidas, y los dos gobernadores electos de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa.Mientras que se opusieron al proyecto los legisladores de Juntos por el Cambio que cosecharon 103 votos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en el Congreso y en el último tramo en el recinto de sesiones junto a los sindicalistas Héctor Daer, Pablo Moyano, y Carlos Acuña, escuchando los últimos discursos previo a la votación de esa iniciativa promovida por el oficialismo.

La bancada del Frente de Todos pudo sancionar el proyecto impulsado por el ministro Massa, luego de construir una mayoría con legisladores de los bloques provinciales, federales, la izquierda y los libertarios que le permitió al oficialismo alcanzar el quórum reglamentario y luego aprobar la ley.La sanción del proyecto fue respaldada por una masiva marcha de la CGT, de las dos CTA y otros sectores gremiales en las calles frente al Congreso Nacional.A lo largo del debate se cruzaron acusaciones el oficialismo y Juntos por el Cambio, y entre esa coalición y los libertarios, y en el último tramo hubo fuertes gritos ante el duro discurso contra Massa y los sindicalistas del diputado radical Mario Negri.En esos momentos, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, afirmó que "hoy tenemos la enorme oportunidad de que 800 mil de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo y esto no es casualidad, es resultado de una decisión política".

Por su parte, Negri afirmó que "que casi todo el arco político, desde la izquierda a la ultra derecha, apoyen el proyecto de un ministro candidato que duplicó la inflación en un año es llamativo. Juntos por el Cambio no va a especular electoralmente cuando hay riesgos serios de hiperinflación".El proyecto que ahora deberá ser analizado por el Senado Nacional elimina desde el 2024 la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y crea un tributo cedular que deberán pagar aquellos que cobran salarios superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles.Quienes perciban altos ingresos pagarán una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% que se actualizará con el valor del SMVM dos veces por año.De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las Ganancias 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó los alcances del proyecto y recordó que "la eliminación del tributo fue eje de la campaña de gobiernos anteriores -por Cambiemos en 2015-" y que "finalmente, en vez de cumplir con eso aumentaron la cantidad de trabajadores alcanzados""Estamos tratando un proyecto que deja sin efecto el Impuesto a las Ganancias sobre el trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones e incorpora un régimen cedular para grandes ingresos", explicó el miembro informante del dictamen de mayoría en el inicio del debate en el recinto.Para Heller, "el proyecto debe ser tomado dentro del conjunto de demandas que la sociedad nos viene haciendo, y de hecho el tema ha motivado que existan unos 30 proyectos modificando la ley actual, elaborados por diputados del oficialismo y de la oposición".Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y uno de los asesores de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, aseguró que "es una ley que beneficia a 800 mil personas y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación".

Por su parte, el radical Alejandro Cacace dijo que se ha "incrementado la presión fiscal y sólo tras perder las elecciones, ser derrotados y quedar terceros ahora proponen una reforma fiscal que se aplica para el próximo Gobierno cuando ya no están".Los legisladores hicieron hincapié en que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal será del 0,83 por ciento del PBI y que su cálculo está basado en el proyecto de Presupuesto para el 2024.A su vez, el diputado y candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que su espacio va "a acompañar la baja por el impuesto porque es más libertad y es devolverle los derechos a la ciudadanía", al defender el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias aprobado en la Cámara de Diputados."Siempre vamos a votar a favor de eliminar impuestos y del gasto público, y como hay gente que no le gusta bajar el gasto aparece el tema del financiamiento", agregó. TELAM

El socialista Enrique Estevez, anticipó que acompañarán el proyecto aunque señaló que se trate de "un maquillaje" ya que la Argentina como "lo viene planteando el socialismo necesita una reforma integral que potencie la producción y el trabajo" .El presidente de la Coalición Civica, Juan Manuel López, dijo que "mientras algunos quieren llegar en medio del caos, nosotros queremos decirles la verdad, con humildad, fortaleza y autoridad queremos ordenar este país y este desastre"Desde la izquierda, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que "el salario no es ganancia", para justificar su respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo de modificación del impuesto a las Ganancias.

La legisladora, al mismo tiempo, cuestionó a los bloques opositores que se oponen a la iniciativa al sostener que "cuando es el bolsillo de los trabajadores les agarran las ganas de cuidar las arcas del Estado".El diputado del Movimiento Popular Neuquino y gobernador electo Rolando Figueroa dijo que "la política tiene que dar soluciones a la gente" al respaldar el proyecto de ley de reforma al impuesto a las ganancias para que solo paguen el tributo denominado cedular los altos ingresos que superen los 15 salarios mínimos mensualesPor su parte, el diputado y gobernador electo, Claudio Vidal, dijo que este proyecto "es en defensa de los trabajadores y lo venimos reclamando hace tiempo" pero "también necesitamos que no se incremente el déficit en las provincias porque sino como hacemos para mejorar el salario de los estatales y de la educación". Y recordó que "Santa Cruz depende de la coparticipación".

Al hablar en el recinto de sesiones, Figueroa justificó el respaldo al proyecto en que "el salario no es ganancia" y dijo que "ojalá que muchos puedan entender que la política es necesaria para brindar soluciones a la gente; hoy debemos centrarnos en el pueblo trabajador".Por su parte, el diputado de Juntos por Rio Negro, Luis Di Giacomo, dijo que "nosotros vamos a apoyar este proyecto porque cuando decimos que el salario no es ganancia nos referimos a que representa lo que se gana, con fuerza de trabajo, por producirle una ganancia al que tiene los medios de producción".A su vez, la legisladora de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño dijo que "lo que estamos discutiendo es un cambio de paradigma y no es menor. Yo vengo a apoyar este proyecto porque los salarios gozan de plena protección constitucional y legal. El salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría".