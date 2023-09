El capitalismo salvaje llegó a Estados Unidos: Víctor Hugo se detuvo sobre lo que nadie muestra

Victor Hugo compartió fuerte editorial en su programa Hora Extra por Canal Extra TV en la que expuso lo que no se muestra en los medios sobre el capitalismo salvaje que está rigiendo en la sociedad de Estados Unidos.

El conductor mostró cómo crecieron los robos y la violencia y cómo el Estado bajó las condenas o las condiciones mínimas para detener a las personas que cometen delitos. ¿La razón? Las cárceles están colapsadas. En este sentido, apuntó contra la ultraderecha Argentina que quiere llevar al país por ese sendero.

"Empezamos nuestra Hora Extra hablando del capitalismo salvaje porque podría ser un poco mejor, algo más humano, pero es salvaje y cada día está peor. Pero no lo vamos a establecer ahora en la Argentina donde procuran arribar definitivamente a ese capitalismo salvaje los sectores de ultraderecha", comenzó su editorial.

“El periodo de 2016-2020 fue una verdadera tragedia. Dejaron tierra arrasada, establecieron un capitalismo mucho más salvaje”.

En este marco, apuntó contra los medios hegemónicos que muestran situaciones de inseguridad en la Argentina, "potenciadas" por "el periodismo que quiere herir a los gobiernos de cuño nacional y popular para que vengan las derechas que son las que encendieron económicamente al país en todo lo que era institucional".

En este sentido, mostró "adónde está llegando el capitalismo en otros países", cómo por ejemplo Estados Unidos. Apuntó que "todos los días en cada uno de los canales en su inmensa mayoría somos sacudidos por informaciones que siempre tienen que ver con el delito y a lo que llaman inseguridades, lo que fue inaugurado por el periodismo mafioso del Grupo Clarín".

¿Delitos en baja o en alza?

"Usted no sabe, por ejemplo, que los crímenes que se cometen en situaciones violentas de robo en la República Argentina han disminuido en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Pero ve tantos crímenes durante todo el día, repetidos hasta el cansancio y en todos los canales, que usted casi que tendrá la tentación de alguna vez de caminar agachado, porque le parece que en cualquier momento le viene una bala. Pero no vivimos así, somos plenamente conscientes de que no vivimos así. Pero el capitalismo salvaje ha llegado para tomar de ejemplo al país más poderoso de la Tierra, al país que es el ejemplo del neoliberalismo, al país que simboliza el capitalismo, es decir a los Estados Unidos", enfatizó.

Siguiendo esa línea, Víctor Hugo se detuvo para exhibir la filmación de un robo en la tienda Gucci, en Los Ángeles, donde un grupo de delincuentes entró a robar a una de las empresas más poderosas del mundo.

"Esto ocurre en medio de una violencia desatada e incontrolable en los Estados Unidos. Allí se puede ver que van y se roban todo con esta violencia y podría decirse facilidad", afirmó.

"Están llevándose absolutamente todo de ahí, un robo millonario de joyas y algunas cosas más que puedan haber encontrado en Gucci", agregó.

En este contexto, llamó a reflexionar a la audiencia y planteó que "las cosas en estos momento están pasando en los Estados Unidos, no en Argentina. El alza de los robos preocupa, las cadenas de distribución en Estados Unidos comenzaron a poner bajo llave productos cotidianos de las góndolas ante el aumento de los hurtos menores y los robos organizados que amenazan gravemente a algunos grupos económicos", remarcó.

"Entonces, lo que usted ve normalmente acá y que no le muestran cuando ocurre afuera, vamos a empezar de vez en cuando a mostrárselo también aquí, por ejemplo robos violentos en Los Ángeles dónde están atestadas las cárceles. Y al no poder llevar a la gente detenida están mucho más previsivos con delitos, por ejemplo de hasta 1000 dólares. Es decir: si usted roba algo aproximadamente de hasta 1000 dólares no va preso. Esto es lo que se está estableciendo en muchos de los estados de la nación del norte", completó.