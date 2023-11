Escándalo envuelve a dirigente de La Libertad Avanza: lo denuncia por violencia una ex amante, a la que amenazó de muerte

"Desde hace días y en medio de la campaña más sucia que se recuerde, estoy siendo acosado y extorsionado por servicios de inteligencia berretas, con la complicidad de la dra Laura Luján Vázquez, de profesión alternativa prostituta. He presentado la denuncia en el MPF".

Con los tapones hacia adelante salió el hasta hace poco primer candidato a senador por el partido de Milei en la provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Nápoli, también presidente del Banco de Valores, quien estuvo a solo un punto de quedarse por la banca por la minoría.

Ese impensado 22 de octubre, cuando en el bunker libertario no dejaban de sorprenderse ante un resultado inesperado que dejaba al libertario (hoy macrista) siete puntos abajo del oficialismo, y lejos, lejísimo de la victoria en primera vuelta que soñaban, en ese mismo lugar se desataba un violento cruce de miradas y de desengaños. No sólo en lo político, también en lo sentimental.

Desengaño en el bunker

"Esto empezó el 22 de octubre. Yo mantenía una relación amorosa con Juan Ignacio Nápoli desde hace varios meses. Yo creía que se iba a separar de la mujer, porque conmigo venía todo bien, me hacía participar en todo".

Así es como empieza la declaración que presentó ayer Laura Vázquez, abogada, 27 años.

Siempre según su denuncia, cursada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°10, la situación se precipitó esa noche en el búnker libertario. "Cerca de las 21 horas, la mujer de él, que estaba también ahí, se me acercó y me rozó a propósito. Yo notaba que me estaba mirando. Ese día, cerca de las 23, recibí un mensaje de Nápoli en mi teléfono celular, diciéndome que la mujer se había enterado de mí, y me pidió que cierre todas las redes", aterrorizado por las fotos donde aparecía el propio Nápoli junto a ella, en los viajes que habían compartido.

Un día más tarde, siempre según el relato de Vázquez, el propio Nápoli se presentó en su departamento. "Pudo entrar porque tiene la huella digital registrada", cuenta en la exposición, para luego agregar: "El subió hasta mi departamento, empezó a golpear la puerta, intentó abrir la puerta con su llave, pero no pudo porque tenía el pasador puesto. Pensé que iba a entrar y me iba a matar".

Cuenta Vázquez que Nápoli empezó a gritar, y le decía: "¡Hija de puta, te voy a matar! ¡Te quiero hacer mierda, te voy a desfigurar! ¡Abrime!", ante lo cual llamó al personal de seguridad del edificio.

Luego esa misma noche siguieron mensajes de amenazas a su celular, en los que se escucharía también la voz de su esposa. Aporta en la denuncia el número del excandidato a senador libertario y ejecutivo bancario, y asegura además tener todos los audios y escritos recibidos.

Los mensajes amenazantes continuaron al día siguiente, 24 de octubre, ya sea a través del propio Nápoli y "también por terceras personas", refirió.

Vázquez asegura que se tuvo que mudar y contratar seguridad privada. Y cuenta que continúa recibiendo hostigamientos, aún en el nuevo domicilio adonde se trasladó.

Hombre de armas llevar

En la misma exposición ante la fiscalía, al ser consultada, la mujer responde que Nápoli posee un arma de fuego, y dio detalles muy precisos de dónde la tiene guardada.

"Vos no sabés con la gente que tengo que lidiar, por eso ando armado", asegura que le dijo Nápoli, señalando que es por esa razón que le tiene miedo y que hizo la denuncia.

También brindó detalles sobre el lugar adonde guarda el arma: "Yo la vi en la caja fuerte que tiene en su despacho del Banco de Valores", cuenta, recordando una ocasión en la que lo acompañó a ese lugar, el 25 de junio de este año, por la noche. "Fuimos a buscar una escritura que tenía que escanear. Él abrió una caja fuerte que está ubicada atrás de su escritorio, y ahí vi el arma adentro. La caja fuerte está encastrada detrás de su escritorio, es blanca, y está justo atrás de su despacho, empotrada en un mueble. No está en una pared", expuso con increíble profusión de detalles.

Lo cierto es que la denunciante se encuentra con protección de la justicia, y le habrían dictado una perimetral al aludido en su presentación.

Y el aludido, mientras tanto, ya le puso candado a su perfil en Instagram, y borró un posteo en Twitter donde acusaba a Vázquez de prostituta. Quizás con ello intenta contener un escándalo que tiene similitudes con lo ocurrido con Insaurralde y Clérici, pocos meses atrás.

Desde el entorno libertario/macrista no han salido a dar ningún tipo de explicación, salvo el caso de la diputada electa Lilia Lemoine, que así se expresó: