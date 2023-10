La polémica está servida en Lomas de Zamora con la renuncia de Marín Insarrualde y la asunción de Marina Lesci como intendenta interina. Pero parece que Lesci no ha tardado en hacer de las suyas, según el diario Clarín.

Resulta que la flamante intendenta habría entregado dos generosos subsidios por un total de $13 millones al club que ella misma presidía hasta el año pasado y donde ahora su padre es el mandamás. ¡Qué casualidad!

Según el informe de Clarín, Lesci emitió el Decreto N° 1956 el pasado 16 de agosto, otorgando la bonita suma de $12 millones al club de su padre. ¿Para qué? Pues para cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación del equipo de voley que participará en la Temporada 2023/24 de la Liga Argentina de Voley. ¡Qué generosa!

Pero eso no es todo, dos semanas más tarde, Lesci sacó otro Decreto, esta vez para entregar otro millón de pesos al club. ¿Y para qué? ¡Para que el equipo de voley pueda costear los gastos de participar en la Copa Argentina de Voley! ¡Qué maravilla!

Las fuentes cercanas a Lesci salieron en su defensa, argumentando que no hay ninguna irregularidad en estos subsidios, ya que ella ya no es presidenta del club desde marzo de 2021. Pero claro, ¿quién se cree eso? ¿Acaso dejó de tener intereses en el club solo porque ya no es presidenta?

Uno no puede evitar preguntarse si Lesci está siguiendo los mismos pasos de su predecesor y usando su posición para beneficiarse a sí misma y a su familia. ¡Qué desfachatez! Esperemos que haya una investigación seria y que se aclare todo este asunto. Mientras tanto, seguiremos atentos a las noticias y a las jugadas de esta intendenta interina.