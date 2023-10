El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la reelección por Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, realizó dos actos en Morón y Moreno, donde hizo hincapié en la importancia de esta elección para los derechos del pueblo.

Kicillof destacó que se encuentra en juego la opción entre la derecha y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Estas declaraciones reflejan la postura del mandatario, quien busca convencer a los votantes de la importancia de su proyecto político y la protección de los derechos de los bonaerenses.

“Hay que llenar las urnas no de votos, si no de derechos que tenemos que conquistar. No es con menos Estado, es con más Estado presente en los barrios. Faltan pocos días y esta elección no se discute ni dirime en las redes y no en los canales de televisión, se define con el pueblo en la calle, defendiendo lo que conquistamos”, manifestó Kicillof.

El gobernador argumentó que la elección actual representa una disyuntiva entre la derecha y los derechos del pueblo. Según sus palabras, los próximos 10 o 20 años están en juego, por lo que es necesario continuar por el camino de Unión por la Patria.

“Vemos en la tele a Milei, a la Bullrich decir que hay que aplicar esas políticas y no conozco nada peor que esa casta del poder económico. Nos trajeron al FMI, el mismo que sacó de una patada Néstor Kirchner”, expresó. (DIB)