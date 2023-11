La Cámara Nacional Electoral (CNE) se ha visto envuelta en controversia luego de que se difundiera que su cuenta oficial de Twitter dio "Me gusta" a un tweet en contra de Javier Milei, un hecho que va en contra de la neutralidad que debe mantener en los procesos electorales.

El tweet en cuestión proviene de la cuenta de un militante kirchnerista llamado Claudio Tocachir y dice: "Leo que las encuestas están dando parejas. Se me cierra el estómago. No aflojemos que el peligro es enorme: NO MILEI NO MACRI NO FASCISMO."

Este acto fue observado por varios usuarios que accedieron a la cuenta oficial de la CNE y vieron el "Me gusta" en la sección correspondiente. Sin embargo, la CNE eliminó posteriormente el "Me gusta" y anunció que tomaría acciones legales contra quienes difundieron la noticia, afirmando que el posteo es falso.

La CNE declaró: "A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica 'Me gusta' a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo."

Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la CNE, afirmó en declaraciones radiales que el "Me gusta" fue falso y que nunca existió, y que están siendo objeto de un ataque para desinformar. Añadió que la CNE considera la posibilidad de un hackeo como explicación, aunque esto es poco creíble, ya que los hackeos suelen involucrar manipulaciones más significativas de las cuentas.

Este incidente ha generado preocupación en cuanto a la neutralidad y transparencia de la CNE en los procesos electorales y ha provocado un debate sobre la independencia de las instituciones durante las elecciones presidenciales.