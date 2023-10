Luego de que se difundieran las escandalosas fotos de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo de un lujoso yate en las costas del Mediterráneo, en las últimas horas se dieron a conocer algunos mensajes de la modelo en redes sociales que podrían interpretarse como supuestas pruebas de una eventual extorsión al todavía intendente de Lomas de Zamora.

En A Todo o Nada, Tomás Méndez mostró los mensajes y afirmó que la extorsión podría ser de hasta 20 millones de dólares.

“Puede estar al borde de terminar presa porque los mensajes son claramente extorsivos”, advirtió Tomás Méndez.

“No es 100 mil dólares, ya vas a ver que no son 100 mil dólares lo que le pide; es mucho más. No son 20 millones de dólares pero está cerca. E Insaurralde dijo: ‘bueno hasta acá llegamos, porque ¿cómo hago?’”, detalló Méndez, para luego asegurar que desde el juzgado les pidieron que no den a conocer estas cosas porque se está investigando un delito muy grave que es el de extorsión. “Esta chica puede terminar presa”, dijo, en relación a Clérici.

¿Mensaje encriptado?

“Nadie juega más sucio que yo” y “todo vuelve y pega donde más duele” fueron algunas de las frases de Sofía Clerici en redes sociales, sobre las cuales Méndez aseguró que tienen un mensaje subliminal dirigido a Martín Insaurralde.

También sumó otro mensaje: “Virgo, de inocente solo tiene nombre. El que lo conoce de verdad lo sabe. Que no hable no significa que no sepa. Que no te diga lo que siente no significa que no lo sienta, sabe más de lo que calla”.

En este marco, analizaron la frase y durante el debate en el programa afirmaron que “ese mensaje podría ser de ella (por Clérici) ya que está totalmente anudado (con la posible extorsión a Martín Insaurralde), porque le está hablando a alguien en forma directa y concreta”, remarcando, señalando que “sería Insaurralde”.

Afirmaron que Clérici “acá le está hablando a alguien en forma directa y le está diciendo concretamente: ‘acá vas a tener problema porque conmigo nadie jode’”.