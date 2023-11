Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a la presidencia por Unión por la Patria (UxP), enfatizó la importancia de la igualdad de oportunidades como uno de los pilares que hace grande a Argentina. En un evento en la localidad de San Fernando, Massa subrayó que la posibilidad de que los hijos de trabajadores y desempleados puedan aspirar a ser ingenieros, abogados o incluso presidentes es un principio fundamental.

El candidato de UxP también abordó las propuestas de su contrincante, Javier Milei, del partido La Libertad Avanza (LLA). Massa criticó la idea de impulsar un mercado de órganos, una propuesta que ha generado controversia. Según Massa, "un país no se construye vendiendo órganos, sino con corazón".

Cabe destacar que, la idea de la venta de órganos no es una propuesta política sino un tema de debate en algunos sectores de la sociedad. No obstante, Massa se pronuncia en contra de esta idea y enfatiza que un país no se construye vendiendo órganos, sino con valores y solidaridad.

Massa hizo un llamado a los padres y abuelos para que hablen con sus hijos y nietos, destacando la importancia de que las nuevas generaciones vayan a la escuela con una computadora en la mochila, pensando en crecer, estudiar y trabajar. En un momento en el que se debate sobre la venta de órganos, Massa enfatizó la oportunidad que tienen los argentinos en cada elección de elegir ser donantes de órganos, resaltando la solidaridad de la comunidad donante en el país.

Además, el candidato de UxP se manifestó en contra de la privatización del sistema de salud pública y abogó por su gratuidad para garantizar el acceso a la atención médica. También reafirmó la soberanía argentina sobre las Malvinas, subrayando que la sangre de los veteranos y caídos en el conflicto no se negocia.

En cuanto al sistema de jubilaciones, Massa se reunió con jubilados que aún cobran sus prestaciones a través de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), un sistema privado implementado en los años 90. Massa explicó que se les ha proporcionado un complemento para igualar el monto que perciben con la mayoría de las jubilaciones y expresó su oposición a la vuelta de las AFJP.

El candidato de UxP finalizó enfatizando la importancia del balotaje del 19 de noviembre, donde se decidirán cuestiones cruciales como los derechos laborales, las vacaciones pagadas y el convenio colectivo de trabajo. Massa defendió la idea de un país con trabajadores bien remunerados y derechos laborales, rechazando la falsa idea de que “los niños vayan a la escuela con armas en lugar de libros”.