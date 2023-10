La propuesta de Patricia Bullrich de implementar el aislamiento total para los presos vinculados al narcotráfico y a los asesinos peligrosos ha generado un debate en el ámbito político y social de Argentina. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio sostiene que es necesario reformular el sistema carcelario para evitar que los delincuentes continúen delinquiendo desde la cárcel.

Bullrich plantea la idea de que estos presos sean trasladados a cárceles donde no tengan contacto con otros reclusos ni con el exterior. Además, propone la creación de un servicio penitenciario incorruptible que garantice la seguridad y la integridad de los internos.

La candidata también considera fundamental prohibir el uso de celulares en las cárceles, ya que afirma que estos dispositivos son utilizados por los delincuentes para continuar con sus actividades ilícitas desde el interior de las prisiones. Según Bullrich, eliminar el uso de celulares el primer día de gobierno sería una medida clave para combatir el delito desde la cárcel.

La propuesta de Bullrich ha generado opiniones encontradas. Algunos la respaldan y consideran que es necesario tomar medidas más estrictas para evitar que los delincuentes sigan operando desde la cárcel. Sin embargo, otros critican esta propuesta argumentando que el aislamiento total podría ser considerado una violación a los derechos humanos de los presos.

Es importante destacar que, más allá de las opiniones y propuestas de los candidatos, cualquier reforma al sistema carcelario argentino debe tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de los internos. La seguridad y la reinserción social de los presos deben ser objetivos fundamentales en cualquier propuesta de reforma penitenciaria.

“Entonces el aislamiento es el impedimento total a seguir cometiendo crímenes, porque el narco te amenaza, amenaza a las familias de los penitenciarios. Por eso los penitenciarios no tienen que tener contactos con ellos, porque si no los tipos también los amenazan a los penitenciarios. No tienen que tener contacto con ellos, tienen que ser cárceles de doble circulación. Los presos circulan por un piso y los penitenciarios por el otro piso”, completó.

Bullrich, en tanto, sostuvo que los presos sí podrían tener comunicación con sus abogados defensores. “Pero su defensa se graba, eso lo vamos a poner en el Código Penal. Puedo grabar, tener como elemento de prueba, no escuchar, con un sistema de protección de esa comunicación”, señaló.

Atención médica a extranjeros y DNU

En otro pasaje del extenso reportaje, la candidata presidencial opositora sostuvo que tiene previsto enviar un paquete de reformas al Poder Legislativo si se impone en los comicios y, si no se las votan, apelará a los DNU.

Así, aseguró que pretende anular las multas laborales para facilitar que las pyme contraten personal en blanco. Con ese plan, presagió, se podrían generar 2.000.000 de puestos nuevos. “Son leyes ridículas”, puntualizó. Ante la propuesta, el periodista desafió a su interlocutora: “¿Cómo las derogás? Llegás al Congreso y tenés a la izquierda y a los Máximo Kirchner que no te las van a querer derogar”.

“Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, respondió la dirigente del PRO.

Bullrich, además, informó que tiene previsto cobrarles la atención médica a los extranjeros que no viven en la Argentina en caso de llegar a la Casa Rosada. “Las únicas cosas que vos no cobrás es en accidentología. ¿Tuviste un accidente? Lo atendés. Pero si vos venís en un tour sanitario a hacer una operación de apéndice, pagás. Y si no tenés plata vas a tener que venir con un seguro de salud desde tu país”, precisó.

“Lo voy a hablar con los países. Lo tengo escrito en mi último libro. Siempre hay reciprocidad, pero la reciprocidad es 9 a 1. Hoy quizás se frenó un poco, pero no tanto. Vos tenés una urgencia y la atendés siempre. Un médico tiene la obligación de hacerlo. Una cosa planificada la pagás, sino los impuestos de los argentinos se utilizan para alguien que viene por un día”, completó. La postulante presidencial aclaró que esta idea no regirá para los residentes extranjeros en el país.

La dirigente del PRO trabaja en la implementación de un nuevo sistema integral de salud en donde converjan las obras sociales, las prepagas y la atención que actualmente brindan las provincias.