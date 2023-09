En el marco de la 12º sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, se declaró de Interés Legislativo Municipal a la agrupación artística VisibiliDrag, integrada por Lady Ayrala, La Berta B, Nikkita Rouge, La Imi Queen, Pimienta Negra y La Chicho Térez.

La concejala del bloque Foro Olavarría - Frente Renovador en Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del HCD, Inés Creimer, fundamentó el reconocimiento. “El grupo VisibiliDrag fue creado en nuestra ciudad a fines del año 2020 con el objetivo de recorrer los escenarios locales, y así habilitar otros espacios tanto de expresión como de formación”, señaló.

En este sentido, explicaron que se le denomina drag a una persona que utiliza la indumentaria socialmente asignada al género opuesto con la intención de ofrecer entretenimiento, de manera exacerbada e histriónica. El drag es una expresión artística que puede no tener ninguna relación con la identidad de género de quien actúa como drag.

Al mismo tiempo, la concejala hizo hincapié en el rol de visibilización y concientización que la agrupación artística realiza explicando que "utilizan el humor como herramienta para visibilizar y legitimar el orgullo fomentando la ampliación de derechos del colectivo LGTBIQ+". Visibilidrag desarrolla su tercer año de trabajo autogestivo y cooperativo ininterrumpido en la ciudad y la región. “Se presenta como una fuente laboral y de expresión identitaria para sus integrantes que practican lenguaje artístico drag”, explicó Creimer.

“Para tener un relato en primera persona, desde la Comisión de Género nos pareció una buena idea invitar a quienes integran VisibiliDrag a contarnos de qué se trata la agrupación, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los motivos que los llevaron a construir este grupo y cuáles eran sus sueños”, agregó.

Al momento de explicar la actividad que realiza la agrupación artística VisibiliDrag, Creimer dijo que “trabajan con distintos aspectos que tienen que ver con la confección de su vestimenta, el maquillaje y el peinado. Contando esto uno puede imaginarse de qué se trata esta actividad”.

La concejala explicó que uno de los sueños del grupo VisibiliDrag “es poder contar con un espacio propio, ya que realizan su actividad en espacios prestados”. En este marco, puso en valor los Espacios Culturales No Estatales de la ciudad, a los cuales definió como “espacios muy generosos y que abren sus puertas a expresiones artísticas que no encuentran lugar en otros ámbitos”. Por último, Inés Creimer reflexionó que “está muy bien cuando una persona encuentra un medio de expresión, como muchas personas encontraron en la cultura drag un medio para decir aquello que cuando fueron jóvenes no podían expresar con palabras”.

“Se nota la pasión con la que llevan a cabo su actividad y todo lo que se hace con pasión merece ser destacado”, concluyó.