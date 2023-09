Más de 300 oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Argentina estarán abiertas en forma extraordinaria este sábado para brindar información y asistencia a los ciudadanos.

La apertura de estas oficinas tiene como objetivo responder consultas sobre el refuerzo a trabajadores informales y validar los trámites de solicitud de una nueva línea de créditos para trabajadores en relación de dependencia.

Estas oficinas estarán abiertas hasta las 14 horas y, además de validar los códigos de solicitud de crédito, también atenderán turnos de créditos para jubilados y pensionados, y responderán a consultas e inquietudes sobre el refuerzo económico para trabajadores informales.

Los créditos ofrecidos están destinados a consumos con tarjeta de crédito y cuentan con un interés bonificado del 50%. Los montos pueden llegar hasta los $400.000 y se pueden pagar en 24, 36 o 48 cuotas. Además, se ofrece un período de gracia de tres meses para el pago de la primera cuota.

Para solicitar estos préstamos, las personas interesadas deben ingresar a la página web de Anses o utilizar la aplicación móvil Mi Anses. Allí, deben ingresar su CUIL y clave de seguridad social, y seleccionar la opción "Créditos trabajadores en relación de dependencia". Luego, podrán elegir el monto y la cantidad de cuotas a solicitar. Una vez completado el proceso, recibirán un código por SMS o notificación en su celular (si tienen la aplicación Mi Anses) que deberán validar en alguna de las oficinas de Anses en un plazo de 10 días.

Una vez aceptada la solicitud del préstamo, el dinero se depositará en la tarjeta de crédito bancaria vinculada a la cuenta donde el solicitante percibe su sueldo en un plazo de siete días hábiles.

Entre los requisitos para solicitar el crédito se encuentran tener una antigüedad laboral no menor a seis meses, un sueldo mensual bruto inferior a los $700.875, ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de la cancelación total del crédito.

Además, Anses anunció que se ampliará el plazo de inscripción para el refuerzo de ingresos dirigido a trabajadores informales de 14 a 24 días. Este refuerzo está destinado a aquellas personas que aún no han sido alcanzadas por ninguna de las medidas anunciadas en las últimas semanas. Los requisitos para acceder a este beneficio son ser trabajador informal, tener entre 18 y 64 años, no contar con ingresos registrados y no ser titular de ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Con estas medidas, Anses busca brindar apoyo económico a trabajadores informales y trabajadores en relación de dependencia en medio de la situación económica actual.