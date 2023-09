Con el 87% de las mesas escrutadas, la fórmula que componen Kicillof y Verónica Magario se quedaba con el 36,34%% de los votos (2.621.272 sufragios), contra el 32,98% de los candidatos de Juntos sumados, un total de 2.379.043 votos. En esa interna, Grindetti, de La Fuerza del Cambio, el espacio que a nivel nacional postuló a Patricia Bullrich, se quedaba con 1.201.676 votos contra 1.177.367 votos de Santilli. En porcentaje, la diferencia a favor de Kicillof fue de 3,365

Carolina Píparo, la candidata de Milei que hizo fórmula con Francisco Oneto, era la segunda más votada en forma individual, con 1.715868 votos, lo que equivale al 23,79% de los votos, casi los mismos que sacó Milei como candidato a presidente en el distrito.

El otro espacio, de los 26 que presentaron candidaturas en la provincia, que podrá competir en las generales porque alcanzaba el piso de 1,5% de los votos válidos emitidos, fue el Frente de Izquierda Unidad, que obtuvo entre sus dos listas el 3,57%, un total de 178.958 votos. El ganador fue Rubén "Pollo" Sobrero junto a Nathalia González Seligra (135.921) votos contra Alejandro Bodar/Jimena Lettieri, que obtenía 79.169 votos.

Kicillof se beneficiaba de una doble circunstancia: Sergio Massa y Agustín Rossi sumados a Juan Grabois y Paula Abal Medina ganaban la elección presidencial en la Provincia, con el 32,11% de los votos (2.584.703 votos entre ambas fórmulas, menos que el total del Kicillof), mientras que Javier Milei, que fue primero a nivel nacional, en la provincia quedó tercero. De hecho, Píparo alcanzaba casi los mismos votos que Milei en el distrito: el líder libertario obtuvo 24,52%, 1.973.625 sufragios. Se corroboró así el peso de la figura de Milei: en ninguna otra de las 18 provincias que tuvieron elecciones previas sus candidatos locales tuvo una perfomance de este tipo. Píparo, también es cierto, logró evitar el corte y mantuvo en su totalidad las voluntades que acaparó Milei.

En el caso de Juntos por el Cambio, Bullrich obtenía más votos que Grindetti en la Provincia (1.323.358 contra 1.201.676) pero aún así al intendente en licencia de Lanús le alcanzó para batir a Santilli, que obtenía 1.177.367, unos 155.793 más que su candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, que en el distrito se quedaba con 1.021.574 votos. Es decir: hubo corte de boletas contra Grindetti y a favor de Santilli pero aún así no le alcanzó al diputado nacional: el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio será Néstor Grindetti. El corte de boleta a favor de Santilli fue del 3,36%

En el búnker de Unión por la Patria en Chacarita, Kicillof, el gran ganador del oficialismo dijo que "no nos conformamos con este resultado, como no nos conformamos con este presente", y aseguró que "me parece una buena noticia que el pueblo nos exija más". El gobernador dijo que "nuestro objetivo (en octubre) no es ganar solo en la Provincia de Buenos Aires" porque "acá nadie se salva solo". Antes había dicho que a partir de ahora "la tarea es militar con alegría y convicción la boleta completa de Unión por la Patria". También felicitó a Grabois y dijo que "su rebeldía tiene que ser incorporada de lleno a nuestro proyecto".

Kicillof aseguró que "ni Patricia Bullrich ni Javier Milei están en condiciones de solucionar uno solo de los problemas que tenemos". Y recordó que "nuestros opositores se acusaron de amebas, narcos" de "volver al 2001" En ese marco se preguntó "¿acaso solo los une el odio, cómo piensan gobernar juntos?".

"No tomamos este resultado con euforia, soberbia o existismo. Estamos orgullosos del esfuerzo que hicieron nuestros candidatos", dijo Kicilllof.