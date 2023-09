Hace poco más de cinco años, el 2 de agosto de 2018, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela primaria 49 de Moreno fallecieron por una explosión de gas dentro del edificio. Este lunes comenzará el juicio por el hecho en los tribunales de Mercedes, con cuatro acusados: un gasista, el interventor del Consejo Escolar de Moreno y dos consejeros escolares.

El gasista es Cristian Ricobene, quien está imputado por "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública". En tanto, el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian responden por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Los familiares de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez participarán como particulares damnificados del debate oral que comenzará el 28 de agosto a las 10 en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes encabezado por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.

El hecho ocurrió el mencionado 2 de agosto de 2018 a las 8.06. En ese momento, una pérdida de gas en la Escuela Primaria N°49 "Nicolás Avellaneda" de Moreno produjo una explosión que le costó la vida a la vicedirectora Calamano y al auxiliar Rodríguez en momentos en que estaban preparando el desayuno para los alumnos que tenían que ingresar 25 minutos después.

"Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Recuerdo haberle dicho 'papá no vayas a trabajar' pero él me dijo que no podía faltar porque tenía que ir a prepararle el desayuno a los chicos, así como yo debía ir a mi escuela", contó Maia Rodríguez, la hija de 17 años de Rubén, el pasado 2 de agosto con motivo del quinto aniversario de la llamada "tragedia de Moreno".

"Hace cinco años que perdí a mi papá Rubén Orlando Rodríguez, hace cinco años que una parte de mí se siente vacía, hace cinco años que seguimos pidiendo justicia por Sandra y Rubén", concluyó Maia.

Según dijo a la agencia estatal Télam la secretaria de formación político sindical de Suteba, Mariana Cattaneo, "La tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan".

Cattaneo, que en 2018 era secretaria general de Suteba en Moreno, lamentó que hayan quedado afuera del expediente los "responsables políticos" de la tragedia, grupo en el que incluyen al exdirector provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario, al exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.