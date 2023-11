Comenzó el recuento final de votos en La Plata, dos semanas después de las elecciones generales que dejaron a Julio Alak (Unión por la Patria) y a Julio Garro (Juntos por el Cambio) con una mínima diferencia en la pelea por la intendencia. Durante el conteo se ha observado una situación muy particular: una urna tenía solo sobres vacíos. La disputa es voto a voto, con diferencias de menos de mil votos, y tanto el actual intendente como el retador se proclaman ganadores.

La revisión de las 79 urnas se está llevando a cabo en el Juzgado Federal de La Plata, a raíz de un pedido realizado por el actual intendente Julio Garro, quien denunció irregularidades en las elecciones.En la mesa 1528 se ha encontrado una urna con sobres vacíos, a excepción de una boleta de Juan Schiaretti. La situación fue registrada en video por uno de los apoderados presentes en la sala de recuento, según informó en vivo el periodista de TN, Javier Lozano.

El telegrama correspondiente a esta mesa muestra cero votos, lo cual ha llevado a la Justicia electoral a impugnarla. Hasta el momento, no se ha determinado si se trata de una irregularidad y no se ha brindado información sobre cómo se procederá en esta situación. El recuento ya ha revisado más de 40 urnas.El intendente actual, Julio Garro, ha denunciado recientemente la existencia de irregularidades en las elecciones, lo que ha llevado a que aún no se haya determinado un ganador definitivo. Según Garro, se han detectado inconsistencias en los telegramas y actas, por lo que se ha solicitado la apertura de 79 urnas en las que se cree que hay más votos para Juntos por el Cambio.

El intendente ha manifestado su respeto por las instituciones y ha señalado que el escrutinio provisorio y el definitivo aún no han concluido. Hasta que la Justicia no se pronuncie sobre el asunto, Garro ha afirmado que no dará una definición sobre el resultado de las elecciones. Según sus declaraciones, la elección ha sido muy pareja, con una diferencia de 600 o 700 votos en más de 450 mil. Garro ha expresado que si su denuncia es confirmada, Juntos por el Cambio ganaría la elección, y ha señalado que es probable que el conteo se haya realizado de manera incorrecta. Se espera que la elección se defina una vez que se revisen las 6 o 7 urnas en cuestión.

El jefe comunal expresó su descontento al hablar sobre el tema del fraude, destacando que no le agrada abordarlo y que nunca ha querido hacerlo. Sin embargo, sí mencionó la posibilidad de errores humanos en la carga de datos y en los telegramas. El funcionario se mostró convencido de que los resultados en las urnas reflejarán lo que ellos afirman. Además, cuestionó la prisa por celebrar una elección antes de realizar un escrutinio final, considerando que aún había personas trabajando y contando votos. Garro señaló que todos eran conscientes de que se trataba de una elección muy ajustada, con una diferencia mínima al finalizar la noche del domingo.