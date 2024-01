The New York Times ha presentado una demanda contra OpenAI y Microsoft, acusándolos de infringir los derechos de autor al utilizar millones de artículos para entrenar ChatGPT y otros servicios de información que compiten con el contenido original del diario.

La denuncia, presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan en Nueva York, es parte de una serie de demandas que buscan limitar la práctica de cribado de amplias franjas de contenido en Internet para entrenar modelos de inteligencia artificial de lenguaje natural, sin compensar a los autores o a las empresas editoras.

Lo destacado de esta demanda es que es la primera vez que un gran medio de comunicación de Estados Unidos se enfrenta a OpenAI y Microsoft, dos de las marcas de inteligencia artificial más reconocidas. La denuncia argumenta que el uso ilegal de los contenidos del Times por parte de estas empresas amenaza la capacidad del periódico para ofrecer sus servicios.

El Times explica que OpenAI y Microsoft utilizaron otros recursos en su "copia a gran escala", pero pusieron especial énfasis en el contenido del diario para aprovechar la inversión realizada por el Times en su periodismo sin permiso ni compensación.

El diario, al igual que otros medios, había tomado medidas para bloquear el rastreador web de OpenAI, GPTBot, para evitar que escaneara sus plataformas en busca de contenido. Sin embargo, descubrió que su trabajo se había utilizado para entrenar modelos de IA de estas empresas.

El Times había estado negociando con OpenAI y Microsoft para llegar a un acuerdo justo y resolver el problema de manera amigable, pero al no llegar a un entendimiento, optó por presentar una demanda. Microsoft y OpenAI argumentan que el uso de su tecnología entra dentro de los límites de un "uso justo o legítimo" y tiene un "fin transformador".

Sin embargo, el Times argumenta que no hay nada transformador en utilizar su contenido sin pagar para crear productos que compiten con él y le roban audiencia. Las herramientas de IA pueden generar resultados que copian el contenido del Times, lo resumen y lo imitan estrechamente, lo que afecta sus ingresos y también puede dar lugar a desinformación.

La vicepresidenta ejecutiva y consejera general de The New York Times, Diane Brayton, comunicó a los empleados que reconocen el potencial de la IA generativa para el periodismo, pero creen que su éxito no debe producirse a expensas de las instituciones periodísticas. Afirman que el uso de su trabajo para crear herramientas de IA debe contar con permiso y un acuerdo que refleje su valor justo según la ley.

Hasta el momento, Microsoft y OpenAI no han emitido comentarios sobre la demanda.