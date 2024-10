Este lunes, Elián Valenzuela, conocido en el ámbito musical como L-Gante, expresó su intención de "probar" su inocencia luego de recibir una sentencia de 3 años de prisión en suspenso por el delito de amenazas, lo que le permite quedar libre. La condena se dictó en los tribunales de Mercedes, donde la Justicia lo absolvió de los cargos de privación ilegítima de la libertad.

"Me he enfocado en Elián Valenzuela y he dejado de lado a L-Gante. Me enfoqué en transmitir tranquilidad a mis seres queridos que me acompañan," comentó Valenzuela tras conocerse el fallo. A su vez, manifestó su deseo de seguir adelante con el proceso: "Esto todavía no terminó y quiero probar mi inocencia. Me he sentido traicionado y extorsionado, pero soy un adulto, padre, y tengo que ser un ejemplo."

L-Gante agregó que su tiempo en prisión le dejó valiosas lecciones sobre la importancia de la Justicia. "Aprendí que se puede confiar en la Justicia. No tenía miedo de volver a la cárcel," dijo, y compartió su deseo de retomar sus estudios secundarios y estudiar derecho.

La denuncia, interpuesta por vecinos de General Rodríguez, derivó en su detención por casi 100 días. La querella, representada por los abogados Darío Gastón Torres y Rosa Passi, había solicitado penas de hasta ocho años de prisión para el artista.