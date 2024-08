" Nunca estuve al tanto" dijo la eximinstra de la Mujer, Ayelen Mazzina, al referirse a los dichos públicos de Fabiola Yañez, quien cuestiono el accionar del desaparecido ministerio, al sostener que no recibió ayuda del organismo y aseguró que no estaba al tanto de la posible violencia de género ejercida por el expresidente: "Estoy sorprendida".

A través de un posteo en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter), Mazzina rompió el silencio luego de que la ex primera dama dijera haber sufrido un ninguneo por parte del Ministerio de la Mujer cuando contó su situación.

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", aseguró Mazzina en X.

Amparándose en el secreto de sumario, la ex primera dama fue pobre en detalles "Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí", dijo la denunciante en su entrevista publicada este domingo. Y, haciendo alusión a una integrante del Ministerio, agregó: "Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: “Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio”. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios''.