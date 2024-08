Tras el paso del ministro de Justicia, Mario Cuneo Libarona, ayer martes por una comisión, los legisladores que integran diversas comisiones volvieron a reunirse en un plenario , para avanzar en la discusión de dos proyectos : la aplicación del Juicio por Jurados y el Regimen Penal Juvenil.

Ya existe en una 10 provincias el sistema de Juicio por Jurados, la intención de los legisladores es que se legisle para garantizar su aplicación efectiva aplicación a nivel federal. El oficialismo no presento una iniciativa propia, respalda este iniciativa que en el último año tuvo ocho redacciones de diputados de distintos bloques, que tienen coincidencias en el trazo general pero discuten detalles de su implementación. Habría amplias coincidencias en su dictamen.

El autor de uno de los proyectos, es el representante por Formosa Fernando Carbajal (UCR) quien consideró que "hoy por hoy, el juicio por jurado es la única fuente posible de legitimidad de las decisiones judiciales". Su texto establece un esquema de juicio por jurados de 12 miembros civiles con paridad de género (lo que se conoce como jurados populares) para todos los delitos con pena en abstracto de 5 años. Deberán dar un fallo unánime. El santafesino Roberto Mirabella (UCR), también autor de un proyecto, remarcó diferencias técnicas pero habilitó la posibilidad de acuerdo.

El cordobés Juan Brugge propone un sistema de juicio por jurados escabinado, que combina magistrados y personas que no sean profesionales del derecho. La bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), quien presentó otra de las iniciativas, expresó su respaldo al proyecto de Carbajal solicitando "no enamorarse de los propios proyectos al punto de no ser capaces de construir consensos" y "confiar en las capacidades de ciudadanía en el único ámbito en que no está representado en forma directa".

Baja de edad de imputabilidad.

La pelea de fondo de la discusión en el plenario de comisiones , es el Régimen Penal Juvenil y a la baja de edad de imputabilidad. Todos los bloques presentaron proyectos propios: el oficialismo busca reducirla de 16 a 13 años, el PRO y la UCR proponen bajarlo a 14. Existen dos iniciativas de Unión por la Patria: una que también baja la edad de punibilidad a los 14 años y otra que apunta a conservarlo en los 16. Los textos también proponen parámetros normativos para determinar el tránsito de la pena: "Dependencias acondicionadas", con asistencia a programas educativos, de deportes y de capacitación laboral.