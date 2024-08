El incremento de casos de personas afectadas por el virus Mpox, que provoca la viruela símica en África, llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a emitir una alerta máxima hace unos días: estamos ante una nueva emergencia de salud pública de preocupación internacional. Fuera de África, una nueva variante del virus ya ha sido detectada con un caso en Suecia y otro en Tailandia. Ayer, se confirmó el primer caso autóctono en Argentina. Aunque existe el riesgo de una mayor propagación del patógeno, la agencia sanitaria ha dejado claro que no estamos ante "un nuevo COVID". Sin embargo, expertos consultados por Infobae señalaron al menos 3 puntos clave para que los países se preparen ante el riesgo de esta infección, que comúnmente presenta una erupción en la piel como síntoma:

Es necesario informar y concienciar a la población sobre la infección y sus formas de transmisión.

Se debe reforzar la vigilancia para detectar casos a tiempo, con personal capacitado.

Es crucial fomentar la colaboración internacional que permita coordinar fondos y suministros de vacunas.

A diferencia del coronavirus que causa el COVID-19, "el mpox no es el mismo virus y no se propaga de la misma manera. No estamos en la misma situación", explicó Maria Van Kerkhove, epidemióloga y directora interina del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS. "Cualquiera puede infectarse con mpox si tiene contacto con una persona infectada, pero eso no significa que todo el mundo se contagiará. Esa es una distinción importante. No estamos ante nada 'nuevo'". La declaración de emergencia significa que se debe poner en marcha un esfuerzo global y concentrado para apoyar a los países que están experimentando un aumento de casos.