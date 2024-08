Dirigentes peronistas como Sergio Berni y Guillermo Moreno no disimularon sus elogio a la compañera de formula de Milei . El ex ministro de seguridad bonaerense ve en Villaruel " a una peronista y la quiero en mi equipo" . Por su parte Moreno la considera exponente de un ideario “ nacionalista ”. El titular del bloque de Senadores de Unión por la Patria José Mayans, tuvo un intercambio muy amble y simpático con Villeruel durante el debate de la nueva reforma jubilatoria. Y Cristina sentó su posición : "Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista".

El senador nacional por Formosa agregó en la entrevista con Perfil que "con respecto al rol del Estado, nosotros tenemos una visión que creo ella comparte, porque incluso hace poco, cuando recibió un diploma, dijo que está orgullosa de ser la universidad pública. Eso es lo que define ella".

A su vez desde La Libertad Avanza, aconsejan a Villarual que no confié en los elogios peronistas, como es el caso del senador por Formosa, Francisco Paoltroni, quien en declaraciones radiales este sábado, se refirió a la situación interna del bloque y reconoció que "El cruce de Villarruel y Mayans , no es de mi simpatía, le pediría a la Vicepresidente que se tape los oídos con cera y no escuche esos cantos de sirena". En su crítica al peronismo, también lanzó dardos hacia Guillermo Moreno, a quien tildó de ''nefasto, empobrecedor de manual''.