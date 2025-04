Como en los Masters 1000 previos, Francisco Cerúndolo intentará llegar a los cuartos de final del torneo de Montecarlo, de la misma manera que lo hizo en Indian Wells y el Miami Open, pero esta vez sobre polvo de ladrillo. Los buenos resultados de la temporada generan expectativas sobre el rendimiento del argentino, quien ha mantenido una consistencia notable, a diferencia de su rival, Carlos Alcaraz, quien ha tenido una temporada más irregular.

El español perdió en cuartos del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, pero luego ganó su primer título en Rotterdam. Más tarde, en Doha, fue eliminado en cuartos de final y en Indian Wells perdió ante Jack Draper en semifinales. En Miami, ganó dos partidos antes de ser eliminado por Jiri Lehecka.

Por otro lado, Montecarlo ha sido un torneo complicado para Alcaraz, quien no solo no ha ganado en ese certamen, sino que no tiene victorias allí. Su única participación fue en 2022, cuando perdió ante De Miñaur.

Las estadísticas de enfrentamientos previos favorecen a Cerúndolo, ya que puede aprovechar la inestabilidad de su rival y el hecho de que ha tenido mejores resultados sobre esta superficie. Aunque no tiene títulos, el argentino ha tenido un año sólido, con una final en el Argentina Open, cuartos en Río de Janeiro y semifinales en Santiago de Chile. Cerúndolo ha enfrentado a varios Top Ten y solo ha perdido contra Alcaraz y De Miñaur.

El único triunfo de Cerúndolo sobre Alcaraz fue cuando el español tenía 16 años. Los partidos entre ellos muestran que el primer set suele ser más fácil para Cerúndolo, mientras que el segundo es más cerrado. Se espera que este partido se defina en el tercer set.

El enfrentamiento será parejo, con ambos jugadores teniendo un servicio fuerte. Alcaraz tiene 239 aces y Cerúndolo 255. Ambos tienen un porcentaje de primeros saques del 66%, con una ligera ventaja para Alcaraz, que gana el 69% de esos puntos frente al 66% de Cerúndolo. En cuanto al segundo servicio, las estadísticas también son muy similares.

A pesar de las estadísticas parejas, la diferencia podría estar en la consistencia y la capacidad de mantener la calma en los momentos más tensos del partido.

Ni Alcaraz ni Cerúndolo han ganado dos partidos seguidos en Montecarlo, lo que hace que este duelo sea aún más electrizante. El partido, programado para el segundo turno del estadio más importante del Masters 1000, comenzará no antes de las 8:00 AM hora argentina y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Historial de enfrentamientos: