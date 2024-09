Pocos días después de enterarse que no podrá jugar con la selección argentina en la próxima doble fecha de Eliminatorias tras ser sancionado con dos partidos por la FIFA, Dibu Martínez utilizó sus redes sociales para referirse a la sanción. “Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos, no para faltar el respeto. Apoyaré a mis compañeros en esta fecha FIFA, aunque me duele no poder estar”, escribió el arquero del Aston Villa en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su hijo Santino.

“Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie. No entendía que un gesto bien recibido por la gente pudiera ser ofensivo, pero trataré de no ofender a nadie más y solo me concentraré en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, concluyó.

Cabe recordar que Dibu golpeó una cámara tras la derrota de Argentina frente a Colombia en Barranquilla, y en el triunfo ante Chile en el estadio de River, celebró sosteniendo el trofeo de la Copa América en su zona genital, un gesto que se hizo famoso tras ser elegido mejor arquero del Mundial en Qatar 2022.

Después de la derrota contra Colombia y la reacción del arquero, hubo un fuerte repudio en ese país. El camarógrafo Jhonny Jackson relató el incidente: “Busco reacciones y veo al Dibu saludando a un arquero suplente. Me acerco y, de la nada, me tira un manotazo. Me dio mucha rabia porque yo estaba trabajando, igual que él, pero no le dije nada”.