Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina, ha manifestado nuevamente su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, dejó claro que su presencia en el evento no depende únicamente de él, sino también del Aston Villa, su club actual.

En la previa de los amistosos contra Ecuador y Guatemala, Martínez, uno de los pilares en la conquista del Mundial en Qatar 2022, comentó sobre sus intenciones de estar en París. "Deseo jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento confirmado", explicó.

El arquero, conocido por su compromiso con la Selección, afirmó que siempre prioriza al equipo nacional y está dispuesto a pelearse con su club si es necesario. "Yo siempre pongo a la Selección por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Mi sueño es ganar la dorada", agregó.

El Aston Villa, que regresará a disputar la UEFA Champions League después de 41 años, pretende tener a su arquero para el inicio de la Premier League el 17 de agosto. El calendario apretado entre la Copa América en Estados Unidos (del 20 de junio al 14 de julio) y los Juegos Olímpicos en París (del 26 de julio al 11 de agosto) complica la situación.

En caso de no poder participar en los Juegos Olímpicos, Martínez destacó a sus candidatos para cubrir el arco: "Leandro Brey lo hizo muy bien. Si no es uno mayor, hay que darle continuidad a un arquero joven. Y si no, Gerónimo Rulli o Juan Musso".

El arquero también resaltó la importancia de que Lionel Scaloni continúe al mando de la Selección: "Sabemos que sin él no tenemos conductor de equipo, la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada, nos dijo que el 10 (por Lionel Messi) es el único que tiene el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene".

Sobre la próxima Copa América, Martínez expresó: "Va a ser más difícil que el anterior. Son diferentes sedes y viajás cada tres días, con entrenamientos con mucho calor. El desgaste va a ser muchísimo. Peso extra no tenemos, sabemos la dificultad que tiene ganar cada partido. Todo el mundo te quiere ganar. Nuestro objetivo es llegar a la final e ir contra el equipo que sea".