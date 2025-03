A solo dos fechas del inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1, crecen las dudas sobre el desempeño de Liam Lawson en Red Bull. Ante esta situación, la escudería austríaca ya analiza posibles reemplazos, con Yuki Tsunoda como principal candidato. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Franco Colapinto también podría entrar en la ecuación.

En medio de estos rumores, Motorsport reveló que Helmut Marko, asesor de Red Bull, visitó las instalaciones de Alpine en Shanghái, donde Colapinto es piloto de reserva. “Helmut Marko fue visto en el hospitality de Alpine el domingo, y no fue para probar el café francés”, destacó el medio.

Lawson, por su parte, admitió la presión que enfrenta: “No tengo tiempo para adaptarme al auto, pero sé que si no rindo, no estaré aquí”. Tsunoda, en tanto, no descartó un cambio de escudería: “¿Por qué no?”, respondió ante la posibilidad de llegar a Red Bull.